AirPods Pro 3 llegan con chip H3, sensores de salud y traducción en tiempo real

Apple ha hecho oficial el lanzamiento de los AirPods Pro 3 durante su evento de este 9 de septiembre, marcando un salto tecnológico significativo en el ecosistema de audio de la compañía.

Tras tres años de espera desde la llegada de los AirPods Pro 2, los nuevos auriculares prometen redefinir la experiencia auditiva con innovaciones que van mucho más allá del audio tradicional.

Cancelación de ruido revolucionaria con el chip H3

El corazón de las mejoras de los AirPods Pro 3 reside en su nuevo chip H3, una evolución significativa del chip H2 que equipaba a la generación anterior.

Esta actualización no representa solo un incremento en potencia de procesamiento, sino una transformación completa en la forma de gestionar el audio computacional.

La cancelación activa de ruido experimenta una mejora dramática, duplicando la efectividad respecto a los AirPods Pro 2, que ya establecían un estándar elevado en la industria.

Según Apple, esto significa que los AirPods Pro 3 ofrecen una cancelación de ruido cuatro veces superior a los AirPods Pro originales, creando un entorno acústico prácticamente aislado del mundo exterior.

El chip H3 optimiza también el audio espacial personalizado, proporcionando una calidad sonora más rica, envolvente y detallada.

Este procesador gestiona la transición entre modos de transparencia de manera más natural e instantánea, permitiendo al usuario alternar fluidamente entre el aislamiento total y la percepción del entorno.

Innovación en salud: monitoreo cardiovascular desde el oído

Una de las incorporaciones más revolucionarias de los AirPods Pro 3 es la integración de sensores de frecuencia cardíaca que funcionan directamente desde el canal auditivo.

Esta tecnología, previamente implementada en los Powerbeats Pro 2, utiliza sensores ópticos LED que realizan más de 100 mediciones por segundo para proporcionar lecturas precisas del pulso.

Los auriculares también incluyen sensores de temperatura corporal que miden desde el oído, una zona que ofrece lecturas más estables y precisas que las mediciones cutáneas tradicionales.

Esta funcionalidad podría resultar especialmente útil para detectar variaciones como fiebre o cambios en la temperatura corporal durante actividades físicas.

Ambos sensores se integran perfectamente con la aplicación Salud de Apple, permitiendo un monitoreo continuo de métricas vitales sin necesidad de dispositivos adicionales.

Para usuarios que posean un Apple Watch, el reloj mantendrá la prioridad en aplicaciones compatibles, creando un ecosistema de salud complementario.

Mejoras en autonomía y diseño ergonómico

Los AirPods Pro 3 ofrecen una autonomía extendida de 8 horas de reproducción continua, superando las 6 horas de sus predecesores. Este incremento de dos horas adicionales resulta particularmente valioso para usuarios que realizan actividades prolongadas o viajes largos.

El diseño experimenta refinamientos centrados en mejorar el ajuste ergonómico en el oído. Las nuevas almohadillas incorporan mejoras en su estructura interna que contribuyen tanto a la comodidad como a la optimización de la cancelación de ruido.

Estos cambios representan una evolución cuidadosa del diseño exitoso de los AirPods Pro 2, manteniendo la familiaridad visual mientras mejora la funcionalidad.

Traducción en tiempo real: la función estrella que llegará después

Una de las características más anticipadas de los AirPods Pro 3 es la traducción simultánea en tiempo real, aunque esta funcionalidad no estará disponible desde el lanzamiento.

Apple ha decidido perfeccionar esta innovadora herramienta antes de su implementación, programando su llegada a través de actualizaciones futuras de iOS 26.

La función operará mediante un gesto de doble pulsación en ambos auriculares simultáneamente, activando la aplicación Traducir del iPhone.

El sistema procesará el audio entrante, proporcionando traducciones instantáneas directamente al oído del usuario, eliminando las barreras lingüísticas en conversaciones cara a cara.

Esta tecnología estará vinculada a Apple Intelligence y requerirá dispositivos compatibles con esta plataforma, incluyendo el iPhone 16 y modelos posteriores. Los idiomas compatibles incluirán español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, coreano, chino y japonés.

Disponibilidad y precio en México

Los AirPods Pro 3 están disponibles para reserva inmediata, con envíos programados para comenzar la próxima semana.

El precio en Estados Unidos se mantiene en $249 dólares, mientras que en México tienen un costo de preventa de $5,799 MXN, conservando el precio respecto a la generación anterior que comenzó en los $5,999 pesos.