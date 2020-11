Alexa, el servicio de voz basado en la nube, ha estado en los hogares de los mexicanos por dos años consecutivos para entretenerlos, informarlos, ayudarlos a controlar dispositivos de casa inteligente compatibles, hacer cálculos, conversiones, traducir palabras, ponerles música, contarles chistes y cuentos, dar el reporte del clima y un resumen de noticias, mantenerlos en contacto con amigos y familiares, así como para ayudarlos a hacer compras en www.amazon.com.mx.

A lo largo de todo este tiempo, Alexa ha sido capaz de responder a una mayor cantidad de solicitudes, ha incorporado nuevas funciones, agregado nuevas Alexa Skills y todo esto acompañado de lanzamientos de nuevos dispositivos. Con motivo de esta celebración única y el gran logro que representa, resaltamos algunas de las maneras en las que Alexa se ha vuelto más inteligente para simplificar procesos y hacer nuestro día a día más eficiente, automatizado y entretenido.

Alexa aterrizó en el país de los tacos, las tortas ahogadas y la machaca hace dos años y con ello comenzó a ofrecer una experiencia diseñada para los mexicanos. Alexa entiende el contexto social de México, así como las frases, los acentos, piropos y hasta los memes. Es por eso que los mexicanos la adoran y le han dicho más de 1 millón de veces que la aman. ¿Y cómo no amar a Alexa? Si cada día al decirle “Alexa, buenos días” nos da algún dato interesante. También nos ha llenado de easter eggs (por ejemplo: “Alexa, activa el modo Súper Alexa”), nos ha hecho reír e ilustrado con sus diferentes modos como el modo taquero, modo adolescente, modo norteño (“Alexa, modo taquero”). Alexa también nos ha contado cuentos originales (“Alexa, abre cuentos originales”), creó su propio musical (“Alexa, canta tu musical”), nos ha sacado una sonrisa con cosas como “Alexa, mándame un beso”, le ha echado porras a nuestros equipos favoritos (“Alexa, échale una porra a Las Chivas”) y hasta nos ha enseñado a cantinflear. Sin duda, la personalidad de Alexa es sumamente divertida y por si fuera poco, preparó algunas sorpresas por su cumple: “Alexa, dime tu poema de cumpleaños”, “Alexa, canta tu canción de cumpleaños”, “Alexa, imaginemos juntos tu historia”, “Alexa, ¿qué ha sido lo mejor del último año?”, “Alexa, dime tu lista de regalos de cumpleaños”. Y si tienes un Echo con pantalla puedes pedir: “Alexa, enséñame tu regalo de cumpleaños” o “Alexa, pon tu video de cumpleaños”, disponible a partir del 5 de noviembre. También puedes ver el video de cumpleaños de Alexa en YouTube.

¿Y qué más ha aprendido? Información: además de mantenernos entretenidos, Alexa también se ha convertido en una herramienta para acceder a la información más reciente sobre acontecimientos locales, nacionales o incluso globales. Con la ayuda de Alexa también puedes estar actualizado en temas como el tipo de cambio o la evolución de la pandemia que vivimos hoy en México y en el mundo. Alexa también ha ilustrado a los mexicanos sobre temas de historia, cultura general y hasta del mundo del espectáculo, cubriendo en tiempo real nominaciones de diversas entregas de premios.

Skills: a lo largo de estos dos años más de 2,000 Skills han sido desarrolladas en diversas categorías, que permiten a los usuarios de Alexa pedir noticias o recetas, jugar algún juego, practicar inglés, entre otras. En México, las cinco más populares han sido: Cuentos Originales, Cookpad, Sonido de Animales, Pregunta del Día y Akinator. Blueprintstambién llegó a México, una herramienta para que los usuarios puedan crear sus propias Skills y respuestas personalizadas de Alexa, por medio de plantillas donde al llenar espacios en blanco, pueden hacer su propio cuadro de tareas, cumplidos y más.

Funciones y más: Alexa ha aprendido nuevas habilidades como el modo voz baja y la posibilidad de reproducir música en distintas plataformas. Alexa llegó a dispositivos Echo con pantalla, a través de los cuales es posible reproducir contenido de Prime Video. Por si fuera poco, también se integró por primera vez a Fire TV en México, gracias a Fire TV Stick Lite, ofreciendo la habilidad para buscar, reproducir, adelantar, regresar o pausar películas o series a través de comandos de voz. También fue creado un nuevo programa que ayuda a encontrar dispositivos de casa inteligente fáciles de configurar y que aseguran su funcionamiento con Alexa. Cada dispositivo que lleva la insignia Certificado para Humanos ofrece una configuración libre de frustraciones, la cual reduce el número de pasos necesarios para conectarse con Alexa. La función manos libres en la app de Alexa también llegó a México, y gracias a ello, los usuarios solo deben abrir la app y hacer sus solicitudes.

Privacidad: Amazon diseña a Alexa y los dispositivos Echo con varias capas de privacidad. Tanto los controles del micrófono y de la cámara, como la capacidad de consultar y eliminar las grabaciones de voz, cada vez haciéndolo más conveniente para los usuarios, como pedirle “Alexa, borra todo lo que dije”, preguntarle “Alexa, ¿cómo puedo revisar mi configuración de privacidad?” o configurar directamente que no se guarden las grabaciones.

Dispositivos: cuando Alexa aterrizó en México en 2018 lo hizo con 4 dispositivos: Echo, Echo Dot, Echo Plus y Echo Spot; en 2019 incorporó a la familia el Echo Show 5, Echo Studio y nuevas versiones de Echo y Echo Dot, así como la variante de Echo Dot con reloj y 2020 dio la bienvenida a Echo Show 8, Echo Flex, nuevas versiones de Echo, Echo Dot, Echo Dot con reloj y próximamente: Echo Show 10.

En este aniversario no solo celebramos el cumpleaños de Alexa, sino también los esfuerzos realizados para que esté presente y forme parte de más hogares mexicanos. Desde su llegada a México, la cantidad de dispositivos que son compatibles con el servicio ha incrementado, no solo por parte de Amazon y la familia Echo, sino también con algunas marcas que decidieron incluir a Alexa dentro de sus equipos, como Samsung en sus televisiones (desde un modelo Crystal UHD hasta una QLED 8k), Bose, Sonos, Fitbit, Harman Kardon, entre otros. Adicional a productos que funcionan con Alexa con la finalidad de crear una Casa Inteligente como el Amazon Smart Plug, interruptores inteligentes de TP-Link, focos inteligentes

Philips Hue, timbres y cámaras Ring y muchos más.

Sin duda alguna el camino que Alexa ha recorrido ha estado lleno de grandes momentos que seguirán acumulándose mientras se sigue volviendo más inteligente. ¡Alexa, feliz cumpleaños!