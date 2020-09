Hace unos meses el cable de mi tableta se dañó, ya que viene muy sencillo de fábrica y no quería comprar el original, ya que es muy caro. Así que decidí ver alternativas económicas “y buenas” en Amazon Basics. Ahora ese cable ya no sirve y la sorpresa mayor es que es un producto que pertenece a los peligrosos, por ser explosivo, fácilmente inflamable y que está reportado pero que aún vende la empresa y no es el único.

Amazon Basics es una alternativa realmente barata en muchas categorías. Se supone son productos con garantía y recomendados por la marca, lo que da tranquilidad al comprador..pero un reporte publicado por CNN habla de que varios productos pueden provocar incendios, por lo tanto, altamente peligrosos, y que se siguen vendiendo, como el que compré y que afortunadamente en mi caso, por su fragilidad (que no era lo que esperaba cuando llegó), dejó de funcionar.

Algunas de las historias que se comentan aterran, ya que no solo han quemado al producto al que se le conecta, si no que han habido casos de incendios, explosiones y hasta personas heridas al incendiarse (sobre todo si la persona los deja conectados y luego se duermen, una mala práctica hecha regularmente por cualquier usuario).

En algunos casos, simplemente el producto se derritió, pero vender un horno de microondas el cual se incendió al poner a calentar una sopa instantánea es de pensarse. En otro caso se incendió un multicontacto, con solo conectar un cargador de teléfono.

Lo peor del caso es que existen reportes desde hace años, bien documentados por parte de Amazon y este no hace caso y los sigue vendiendo, por lo que es recomendable revisar el listado para no comprar esos productos.

Hay al menos 1500 análisis desde 2016 de más de 70 productos considerados explosivos, provocadores de incendios, humo, derretibles, con mal funcionamiento eléctrico y otros riesgos. Se han eliminado del catálogo al parecer solo 11, pero otros, como el mío y el multicontacto, se siguen ofreciendo. La tienda ha eliminado cuatro páginas de un vendedor y ocho productos están siendo investigados, ya que “cumplen con sus estándares de seguridad”. Solo dos veces la tienda ha quitado de su catálogo productos, a pesar de que hay un mínimo de 10 reportes en 8 años recibidos por entidades de estados unidos que reportan los mismos problemas que los publicados por CNN.

Teniendo en claro esto, tuve bastante suerte de que mi conector usb no me haya salido más caro que los 100 pesos que me costaron en oferta ($339 MXN actualmente).

Con información de CNN.