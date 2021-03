hace unos días amazon lanzó al Fire TV Stick 4K o conocido en Estados Unidos como Fire Tv Stick de tercera generación. Esta vez esta caja estrena un control que no a todos les ha gustado por incluir accesos directos a los que se consideran los principales servicios de streaming.

Como es de esperar, incluye a Alexa Ahora es compatible con equipos 4K, sonido Dolby Atmos y los servicios mencionados son: Disney+, Prime+, Netflix y para México amazon Music, ya que en Estados Unidos se cambia a Hulu. Yo hubiera preferido que tenga YouTube pero suponiendo que su relación sigue inestable se entiende el motivo por el cual no está.

Claro quien no use ninguno de estos servicios se quejará del robo de espacio y de la aparición de la solicitud de suscripción al servicio. Pero igual podrían optar por la versión Fire Stick Lite de 2020 que no lo trae, ya que incluso el Fire TV Stick 2021 los incorpora, (aunque no es compatible con 4K, solo con 1080p). Lo ideal sería tener un botón personalizable.

Amazon promociona como características de los dos FireTv Stick las siguientes:

Memoria de 8K

procesador de cuatro núcleos

Adaptador Ethernet opcional

Ve tus favoritos de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, y más.

Reproduce y controla contenido con control remoto por voz Alexa.

Disfruta de una imagen brillante con acceso a 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, y HDR10+.

Elige entre más de 90,000 películas y episodios de TV.

Experimenta cientos de canales, aplicaciones y Alexa Skills.

Alexa en el Fire TV proporciona una experiencia integral — revisa el clima, ve el video en vivo de tu cámara, y más.

Los miembros de Amazon Prime obtienen acceso ilimitado a miles de películas y episodios de TV.

Acceso rápido a tus aplicaciones favoritas, y a las cosas que usas más, todo desde el menú principal.

El precio del Fire TV Stick 4k es de $1,599 MXN y el Fire TV Stick es de $1,399 MXN.

Con información de amazon