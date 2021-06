Amazon ha quedado al descubierto, con una de las prácticas más escondidas que tenía (no es la del poco control que tuvo con sus empleados por la pandemia)… ha causado gran sorpresa un documental en donde muestra que todos los productos que no vende, para que no le ocupen espacio en sus bodegas los destruye.

ITV News realizó una investigación en video encubierta, en donde se muestra cómo amazon no regala, o devuelve los productos que no vende…en su lugar los destruye estando nuevos, incluyendo laptops, smart tvs, smartphones consolas de video, auriculares (si, tambien de Apple)…todo lo que tenga.

La grabación se realizó en la bodega escocesa ubicada en Dunfermline, donde luego de ser destruido se lleva a vertederos y centros de reciclaje.

Esta práctica fue confirmada por ex-empleados en donde cada semana 130 mil productos tienen ese triste destino. Sin duda, amazon debe recuperar algo de lo que pierde al no venderlos, porque de otra forma no hay explicación del motivo de esta acción… una que parece obvia es que no es rentable construir un almacén para que se queden ocupando espacio. Donarlos sería mejor, dado que no es rentable permanecer con el inventario que no se mueve.

Como es de esperar, las reacciones han sido negativas, sobre todo entre los usuarios en las redes sociales y los grupos que cuidan el medio ambiente. Y lo peor es que esto ocurre en las 175 bodegas a nivel mundial. Amazon declaró, por parte de la sucursal de Reino Unido, que la cantidad de productos destruidos era pequeña (sin indicar el número).

En un comunicado indicó que como último recurso, mandaría los productos a centros de recuperación de energía, pero que ya se encuentran trabajando para que a futuro esta práctica no se realice. Esperemos que en México le den un mejor uso, ya que existe mucha necesidad tecnológica entre familias y escuelas, sobre todo ahora que muchos equipos se quedaron más de un año sin uso y seguramente ya están obsoletos (si es que no se los han robado).

Con información de ITV News y itv.com