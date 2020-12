Apple causó gran controversia cuando decidió quitar el cargador en la caja del iPhone 12, además de los auriculares, y puede que próximamente también elimine al cable Lightning si recibe la respuesta que espera oír en las encuestas que hace a sus usuarios.

Como se sabe, Apple tiene metas ecológicas altas, para reducir la basura digital, buscando evitar que se junten accesorios que no serán usados, ya que en modelos previos, en usuarios existentes, ya poseen los clientes, como lo son auriculares y cargadoras y posiblemente también el cable Lightning…una medida que no gustaría solo a los primeros usuarios o a quienes necesitan tener dos por diferentes motivos.

En una de esas encuestas, preguntó la frecuencia en que usan el cable Lightning, la herramienta para meter o sacar la SIM y hasta los stickers. Todo esto hace pensar que lo que no sirva se eliminaría y de paso se ahorraría dinero al no fabricarlo o solo fabricarlo como un accesorio adicional en caso de pérdida o robo. Tal vez ayudaría más cambiar a un cable USB-C estándar, pero la marca sigue atado a usar Lightning.

Entre los aspectos interesantes de las encuestas, es la pregunta relacionada con el uso de Face ID, como método biométrico de identificación, en donde una de las opciones es “prefiero Touch ID”. Se rumorea que el iPhone 13 emplearía tanto Face ID como Touch ID, por lo que se desconoce si usarán los dos o solo uno. Lo cierto es que el reconocimiento facial no es el método más seguro, pero aún si la persona no sacara su equipo, tiene el problema que si se va la luz, falla en reconocer a la persona, o con la máscara… lo que evitaría que acceda a su equipo si no usa otra alternativa y esto pasa con todas las marcas.

Las opciones que aparecen en caso de decir que no usan Face ID son: por seguridad o problemas de privacidad, no me gusta tener que coger el teléfono para usar Face ID, lento desempeño, no detecta mi rostor en todas las situaciones (usar lentes, poca luz, diferentes angulos, acostado), prefiere TouChID, no es confiable ya que no desbloquea siempre al teléfono, otra y no estoy seguro.

Con información de 9to5mac