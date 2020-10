Tal como se esperaba y se filtró, hoy Apple lanzó al HomePod Mini, con un nuevo diseño y controles y mejoras en funciones que van a encantar a todos los usuarios del ecosistema, Conserva la malla a su alrededor, pero no es completamente redondo, ya que este smart speaker tiene los controles táctiles en la parte superior.

Lo interesante es que en esa parte brillan con luces que cambian de color. Presenta mejoras en audio y Siri ahora detecta la cercanía de un iPhone, lo que permite que cuando lo detecte, mande la música no solo de Apple Music, sino de servicios como Tunein, iHeart Radio entre otros, aunque no está Spotify pero a futuro incluirá a Amazon Music y Pandora.

Siri es la encargada de activar todos los comandos y no solo de reproducir música. ya que ahora es más rápida en respuesta, más exacta y hasta reconoce las voces de todos los miembros de la casa (y personalizar sus sugerencias de acuerdo con sus necesidades y gustos), pudiendo usar las apps propias de app para hacer citas, enviar mensajes, recordatorios, notas, citas, hacer y responder llamadas entre otras funciones, por lo tanto puede usarse con el resto de dispositivos inteligentes ya que se integra no solo con el iPhone, sino con iPad, CarPlay desde la app My Home, para controlar funciones relacionadas con luz, seguridad, entretenimiento y confort.

También permite enviar el audio al resto de habitaciones y teniendo dos, se obtiene sonido estéreo. En una futura actualización estarán disponibles efectos visuales y auditivos cuando se haga la transferencia de sonido de un dispositivo a otro. las sugerencias personalizadas aparecen de forma automática en el iPhone cuando se acerque al HomePod mini y los controles sin necesidad de desbloquear al equipo también aparecerán.

Con la función “Intercom” en donde se encuentre uno de estos en alguna, se podrá mandar mensajes, y responder incluso desde el Apple Watch, iPad, iPhone, AirPods y CarPlay. Todo conservando la seguridad y privacidad.

Como es de esperar, también funciona como una bocina externa para la Mac, el iPad, Apple TV. Otras funciones que incluye son: accesos directos a Siri creados desde el iphone o iPad, sonidos ambientales para relajarse dormir o enfocarse, Find My para localizar tus dispositivos, mandar resultados de búsquedas al iPhone y alarmas musicales con ayuda de Apple Music.

El HomePod mide 3.3 pulgadas de alto, emplea el chip Apple S5, el cual analiza la música y sus características para optimizar el sonido, ajustar el rango dinámico. De hecho emplea los mismos principios acústicos del HomePod, por lo que se obtiene la misma experiencia inmersiva a 360 grados. Tiene 3 micrófonos para activar a Siri y uno frontal para aislar el ruido y mejorar la detección de la voz al reproducir la música.

HomePod mini usa 99% de materiales reciclados, plásticos reciclados en la malla, en los empaques y no contiene sustancias peligrosas. Ahorra energía y es compatible con iPhone SE, desde iPhone 6s, iPod touch (de 7a generación), corriendo desde iOS 14; o iPad Pro, iPad (desde 5a. generación), iPad Air 2 o posterior, desde iPad mini 4 con iPadOS 14.

El HomePod Mini se venderá a $2599 MXN, en preventa el 6 de noviembre y a la venta el 16 de ese mes en color negro o gris. Se puede ordenar en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Japón, Spain, Reino Unido y Estados Unidos desde el 6 de noviembre y la disponibilidad el 16 de noviembre. Llegará en forma posterior, antes de finalizar el año en China, México y Taiwán.

Con información de Apple