Productos Apple baratos no existen, al menos no cuando se venden como productos nuevos, un claro ejemplo es el iPhone SE, que a pesar ser considerado como un teléfono económico, este no lo es del todo. Pero al parecer a la compañía de la manzana esto le resulte un buen plan de marketing, es por ello por lo que ya podría estar trabajando en un nuevo producto “barato”, y estos sería un nuevo modelo de los AirPods.

Según informes, Apple está desarrollando unos audífonos AirPods de bajo costo cuyo precio de salida sería de 99 dólares. El analista de la cadena de suministro de Apple de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, dijo que la empresa comenzará la fabricación en masa de los nuevos AirPods baratos en la segunda mitad de 2024 o la primera mitad de 2025.

Esto significa que, de ser cierto este informe, los AirPods de 99 dólares saldrían a la luz dentro de un par de años junto con los iPhone 17.

Los nuevos audífonos evidentemente serían más baratos que los AirPods de segunda generación cuyo costo es de 129 dólares, que son la opción más barata hasta ahora. Por su parte, los modelos de tercera generación con carga MagSafe cuestan 179 dólares, y los AirPods Pro 279 dólares.

Apple quiere competir en este rubro con otros fabricantes, sobre todo con los audífonos de gama media que abundan en el mercado, pero también con los Pixel Buds Pro, que son baratos y ofrecen buena calidad de sonido.