La empresa Nothing ha presentado recientemente y de manera oficial su tercer modelo de auriculares, los Nothing Ear (2), a pesar de que todavía no han cumplido tres años desde su debut en el mercado y mientras existen otros modelos disponibles de la misma marca. Y tras alguna que otra filtración y rumores, estos nuevos auriculares son una evolución del modelo original (los Nothing Ear 1) anunciados a mediados del año pasado, que se caracterizaron por ofrecer una buena calidad de sonido.

Además, los Nothing Ear (2) no solo prometen mejoras en el audio, sino también una serie de características que permiten que los auriculares se ajusten mejor a las preferencias y características físicas de cada usuario. En cuanto a las especificaciones técnicas, los Nothing Ear (2) cuentan con drivers o transductores de 11,6 milímetros en su interior y presentan una serie de mejoras y cambios respecto a los modelos anteriores. Entre ellas, destaca una nueva ubicación para los micrófonos en el exterior de los auriculares, diseñada para ayudar a minimizar el ruido del viento o de la brisa en situaciones de llamadas o grabación de contenido de audio al aire libre.

Además de las mejoras en la calidad de sonido y la cancelación de ruido, los Nothing Ear (2) presentan características interesantes para personalizar su uso. Una de ellas es una prueba diseñada para encontrar el tamaño de punta ideal para cada oreja, ya que puede variar de una oreja a otra y afectar el sellado de los auriculares. De esta manera, el usuario puede obtener una mejor calidad de sonido y una mayor cancelación de ruido.

Otra función disponible a través de la aplicación de Nothing es la posibilidad de hacer pruebas de reproducción y ecualizar el sonido de los auriculares. La app ofrece configuraciones predefinidas para distintos géneros musicales, pero también se puede personalizar el ecualizador de bandas a elección del usuario.

En cuanto a la conectividad, los Nothing Ear (2) cuentan con la novedad de poder conectarse con dos dispositivos al mismo tiempo, lo que resulta muy práctico para cambiar de un dispositivo a otro sin necesidad de desconectarlos. Además, los auriculares utilizan Bluetooth 5.3 y son compatibles con equipos iOS y Android. La aplicación Nothing X permite acceder a todas las configuraciones de los auriculares, incluyendo los nuevos controles de presión.

En cuanto a la autonomía, los auriculares Nothing Ear (2) ofrecen una duración de hasta 6,3 horas sin ANC y hasta 4 horas con ANC. Además, el estuche de carga proporciona hasta 36 horas sin ANC y hasta 22,5 horas con ANC. Es importante destacar que la carga ha mejorado y ahora se puede disfrutar de hasta 8 horas de reproducción con solo 10 minutos de carga en el estuche. Además, la carga inalámbrica Qi ha aumentado su potencia hasta 2,5W.

Por otra parte, los Nothing Ear (2) incorporan tecnología Clear Voice mejorada para llamadas de mayor calidad, detección de oído para pausa y reproducción automática, así como un modo de baja latencia para una mejor experiencia de juego. En cuanto al precio, los auriculares Nothing Ear (2) tienen un precio oficial de 149 dólares. En México, su precio oficial es de 3,699 pesos y están disponibles únicamente en color blanco a través de la tienda oficial de Nothing México, en donde previamente se habían lanzado los Nothing Ear (1) en el país hace poco menos de un año.