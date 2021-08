Los audífonos inalámbricos transparentes de Nothing, los Ear (1) acaban de ponerse a la venta en la India, y todo parece indicar que son un éxito en ventas. Se ha confirmado que los auriculares se agotaron rápidamente en tan solo dos minutos en su primer día de venta en aquel país, lo que reafirma la gran adopción de la marca en dicho mercado.

Carl Pei, CEO y fundador de Nothing, reveló que los audífonos se habían agotado en la India, aunque esto solo incluía alrededor de 4.8 mil unidades. Así mismo, el ejecutivo agradeció a la comunidad por su apoyo y agregó que está trabajando a marchas forzadas para poder ofrecer los mejores productos.

4.8k ear (1) sold out in less than 2 minutes on @Flipkart. Thanks for the support from our community in India! Hang tight, we’re working around the clock to make more…

— Carl Pei (@getpeid) August 17, 2021