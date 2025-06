Audífonos Galaxy Buds Core de Samsung ya son casi una realidad

El gigante tecnológico surcoreano, Samsung, prácticamente ha confirmado el lanzamiento inminente de sus nuevos audífonos inalámbricos en Latam gracias a un nuevo producto listado en la página de Samsung Colombia.

La nueva apuesta en audio llevaría por nombre Galaxy Buds Core, y la compañía ya ha comenzado a calentar motores en redes sociales.

“Que la música te mueva hasta el núcleo”

Con una campaña que usa el eslogan “let the music move you to the core” (deja que la música te mueva hasta el núcleo), Samsung ha dejado una pista bastante clara sobre el nombre “Core”, un término que ya venía sonando fuerte en diversas filtraciones.

Una vez más, queda demostrado que en una era donde la información vuela, guardar secretos de próximos productos es una tarea casi imposible.

Recientemente, las páginas de soporte para los Galaxy Buds Core aparecieron en varios mercados, una señal inequívoca de que su debut está a la vuelta de la esquina. A esto se suman certificaciones en distintos organismos reguladores, un paso obligatorio para cualquier dispositivo electrónico antes de su venta.

Samsung avivó aún más las expectativas con una publicación en X (antes Twitter) que declaraba: “¡Prepárense! La música está a punto de golpear más fuerte. Siente cada nota, cada gota, cada ritmo – más fuerte, más claro, más profundo. ¡Próximamente!”.

¿Con o sin “patita”? El diseño de los Buds Core

El video promocional nos deja ver la silueta del producto, ofreciendo un vistazo claro al diseño de los Galaxy Buds Core.

El estuche de carga parece ser sorprendentemente similar al de los actuales Galaxy Buds 3, pero los audífonos en sí adoptarían un estilo que recuerda más a los Galaxy Buds FE, es decir, un diseño sin el vástago o “patita”.

Esto marcaría un regreso a la estética más compacta y funcional que Samsung había mantenido antes de los recientes Galaxy Buds 3 y Buds 3 Pro. Sin embargo, rumores anteriores apuntaban a que sí tendrían un vástago, por lo que tendremos que esperar al anuncio final para conocer su forma definitiva.

El sucesor de los Galaxy Buds FE

Todo apunta a que los Galaxy Buds Core llegarán para tomar el lugar de los exitosos Galaxy Buds FE de 2023, posicionándose como una alternativa más asequible frente a los modelos estándar como los Galaxy Buds 3.

Aún no está claro si Samsung planea lanzar también una segunda generación de los Buds FE o si la línea “Core” la reemplazará por completo.

Aunque no hay detalles confirmados, la especulación sugiere que los Buds Core integrarán una batería de mayor capacidad para ofrecer una autonomía superior.

Además, se esperan mejoras significativas en la calidad de audio y, sobre todo, en la tecnología de Cancelación Activa de Ruido (ANC), una característica cada vez más demandada por los usuarios.

