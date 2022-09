Todo apunta a que Google se encuentra trabajando en una nueva variante de Chromecast con Google TV de bajo costo, el cual ya se había dado a conocer anteriormente, pero ahora, un nuevo rumor afirma que este pequeño dispositivo se lanzará con una versión de sistema operativo basado en Android 12.

De acuerdo con información publicada por el desarrollador Kuba Wojciechowski, asegura que el Chromecast HD llegará al mercado con Google TV basado en Android 12 e incluirá un procesador Amlogic S805X2 con soporte para codificación AV1.

As expected, the device sports an Amlogic S805X2 with support for AV1 decoding. The SoC is a considerable downgrade from the S905X3 in the 4K model (except the AV1 decoding). pic.twitter.com/U2gCAFiLg8

— Kuba Wojciechowski? (@Za_Raczke) September 12, 2022