CMF Buds 2a, 2 y 2 Plus, la nueva serie de audífonos disponibles en México

CMF, la submarca de Nothing, presentó este lunes sus nuevos audífonos inalámbricos CMF Buds 2a, Buds 2 y Buds 2 Plus. Estos modelos destacan por su cancelación activa de ruido (ANC) de hasta 50dB, una autonomía total que supera las 61 horas (incluyendo el estuche) y compatibilidad con la aplicación Nothing X.

Además, permiten conexión dual y mantienen el diseño característico de los CMF Buds Pro 2, lanzados en julio de 2024.

Precios y colores disponibles

Los nuevos audífonos TWS llegan con opciones para distintos presupuestos:

– CMF Buds 2a: $854 MXN – Disponibles en Gris Oscuro, Naranja y Gris Claro.

– CMF Buds 2: $1,044 MXN – En Gris Oscuro, Naranja y Verde Claro.

– CMF Buds 2 Plus: $1,234 MXN – En Azul y Gris Claro.

Todos estos modelos están en preventa en la página oficial de CMF México, aunque los envíos se realizarán a partir del 8 de mayo al igual que el nuevo CMF Phone 2 Pro.

Calidad de sonido y ANC

– CMF Buds 2a: Incluyen drivers Bio-Fibre de 12.4mm con Dirac Tuning y ANC de 42dB.

– CMF Buds 2: Cuentan con drivers PMI de 11mm, imanes N52, Dirac Opteo y ANC híbrido de 48dB.

– CMF Buds 2 Plus: Llevan drivers LCP de 12mm, soporte LDAC, certificación Hi-Res Wireless Audio y ANC de 50dB con Smart Adaptive Mode.

Micrófonos y resistencia

Todos integran Wind Noise Reduction 3.0, Ultra Bass Technology 2.0 y reducción de ruido en llamadas.

– CMF Buds 2a: 4 micrófonos HD con Clear Voice Technology.

– Buds 2 y Buds 2 Plus: 6 micrófonos HD con Clear Voice Technology 3.0.

Además, los Buds 2a tienen certificación IP54, mientras que los otros dos modelos alcanzan la certificación IP55.

Batería y carga rápida

– CMF Buds 2a: 8 horas de uso (35.5h con estuche). Carga de 10 min = 5.5h de reproducción.

– CMF Buds 2: 13.5 horas (55h con estuche). Carga de 10 min = 7.5h de reproducción.

– CMF Buds 2 Plus: 14 horas (61.5h con estuche). Carga de 10 min = 8.5h de reproducción.

La serie CMF Buds 2 apuesta por una combinación de sonido de alta resolución, ANC adaptable y batería prolongada, posicionándose como una opción competitiva en el segmento de audífonos TWS. ¿Cuáles elegirías? 🎧