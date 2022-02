Si estas cansado de que tus videollamadas o transmisiones en vivo no ofrezcan el sonido perfecto debido a que el micrófono que integra por defecto tu computadora no es capaz de ofrecer la calidad esperada, no te preocupes, DigitalLife tiene la solución a estos problemas con su micrófono DigitalLife ME1 USB.

Una de las características más llamativas de este micrófono sin duda alguna es su cuerpo compacto y su ligereza, pues pesa menos de 200 gramos, lo que lo hace ser un accesorio de fácil manipulación. El micrófono de escritorio cuenta con un patrón de captación omnidireccional y conectividad USB para una fácil grabación directamente en la computadora, ya que es compatible tanto con macOS como con Windows.

El nuevo ME 1 tiene muchos usos, ya que además de poder usarlo en tus videollamadas, también lo puedes colocar en una mesa de conferencias, aunque debido a su diseño y factor de forma se puede poner de en cualquier entorno, donde esté colocado este dispositivo ofrecerá grabaciones de nivel profesional.

Su cuerpo está construido de zinc y acero, por lo que lo hace una herramienta confiable para las videoconferencias, salas de audiencia, aulas o cualquier otro lugar donde necesites grabar audio de alta calidad. El DigitalLife ME1 es ideal para reuniones en teleconferencias, pero también se puede usar para la creación de podcasts. Es importante mencionar que este producto no es un altavoz, sino un micrófono de escritorio de captación omnidireccional que es capaz de detectar entornos de 360 grados.

Características del micrófono omnidireccional DigitalLife ME1

El micrófono de DigitalLife puede transmitir la voz a tu audiencia sin importar si te encuentras en una habitación o sentados en una oficina a la distancia, la captación de audio será de buena calidad desde donde te encuentres. Por si fuera poco, ofrece calidad de sonido CD, así que nunca más tendrás que enfrentarte a ningún problema con hablar un poco más bajo de lo habitual, así no habrá necesidad de alzar la voz en las videollamadas. Además, te ayudará a mejorar la calidad de sonido durante seminarios, entrevistas y conferencias importantes, así que este micrófono es perfecto e ideal.

Algo que nos ha llamado bastante la atención de este micrófono, además de sus dimensiones compactas, es que este accesorio viene con una opción listo para usar, es decir, permite un uso fácil sin ningún esfuerzo adicional. ¿Qué significa esto? Solo lo tendrás que sacar de su caja, conectarlo vía cable USB a tu computadora de escritorio o portátil y listo, podrás comenzar a ofrecer audio de calidad en tus transmisiones de video en vivo.

Este dispositivo DigitalLife ME1 no le pide nada a los micrófonos profesionales, incluso ofrece funciones superiores a los modelos tradicionales que actualmente se comercializan en el mercado. Una de sus mayores ventajas es que tiene audio con calidad de CD, así que nunca tendrás que preocuparte por la calidad del sonido, las personas a tu alrededor o en línea podrán escuchar tu voz de manera clara y nítida, sin distorsiones y sin el molesto eco.

En el ámbito profesional, un conversor A/D es uno de los elementos esenciales en un micrófono, el cual se encarga de convertir el sonido físico en señales digitales. Esto es precisamente lo que vas a encontrar en el dispositivo de DigitalLife, un convertidor A/D de 16 bits, que permitirá capturar sonido con alta potencia y convertirlas de manera eficiente en señales digitales durante la marcha, sin ningún software o dispositivo adicional.

Otras de las funciones que vuelven único a este accesorio es que es cien por ciento compatible con el reconocimiento de voz incorporado en las laptops. Para tener una conversación fluida con asistentes como Google Assistant o Siri es esencial tener un micrófono de calidad, por lo que el ME1 es el indicado para hacer estas tareas, ya que viene con dicho soporte, lo que significa que reconocerá tu voz inmediatamente.

Adicionalmente, el fabricante integró una función de seguridad y privacidad, se trata de un botón físico que permite silenciar, esto permite apagar el micrófono cuando estas, por ejemplo, en una videoconferencia y no quieres que te escuchen en segundo plano, esto es ideal para no desconectar todo el micrófono, con solo oprimir un botón todo habrá quedado silenciado con el más mínimo esfuerzo, una función muy útil y necesaria hoy en día cuando los trabajos a distancia o las conversaciones en remoto es lo de hoy.

El micrófono DigitalLife ME1, la mejor opción hoy en día

Hoy en día, en el mercado existen multitud de micrófonos que prometen funciones avanzadas, pero no encontrarás ninguno como el DigitalLife ME1 USB, el cual es bastante completo. Proporciona características inmejorables que no encontrarás en ninguna otra solución similar. Es bastante complicado encontrar alternativas a la que puedes tener con la pieza de DigitalLife, pues esta marca tiene productos de alta calidad.

El micrófono viene con conector de audio de 3,5 mm para altavoz o conectar unos audífonos, una característica única cuando este dispositivo se utiliza en salas de gran tamaño o aforos mayores donde la audiencia necesita escucharte con una voz clara y nítida. Hemos hablado a fondo de sus funciones, pero también hay que destaca con el material con el que está construido, pues está diseñado con un material antideslizante de plástico que permite que permanezca firme en superficies como madera o metal, así no es propenso a resbalarse o caerse, por lo que mantiene un cuerpo muy estable durante su uso.

No cabe duda de que si estás buscando adquirir un nuevo micrófono que ofrece capacidades avanzadas el nuevo micrófono ME1 de DigitalLife puede ser la opción perfecta para cumplir tus expectativas. Entre sus ventajas está su fácil uso, capta la voz incluso si tienes un cubrebocas, es adecuado para habitaciones grandes o cuando esté dando conferencias en espacios amplios o simplemente cuando estás dando clases mediante una videollamada.

Este micrófono es asequible que supera en muchas cosas al micrófono interno de tu PC o computadora portátil, ya que proporciona características que van más allá. La mayor ventaja es que solo lo sacarás de su caja, conectarlo al ordenador y podrás comenzar a usarlo, sin instalaciones adicionales ni controladores, todo de manera rápida y fácil. Si deseas tener en tus manos, y en tu escritorio el DigitalLife ME1 ya lo puedes comprar por solo 42.99 dólares desde el sitio web oficial del fabricante, hay diferentes formas de pago, pero te recomendamos que lo hagas mediante PayPal.