Nueva línea de dispositivos Amazon con Alexa+ y mejoras en seguridad para el hogar
Amazon presentó su nueva línea de dispositivos para el hogar inteligente, con mejoras significativas en seguridad y la integración de su asistente de voz Alexa+, ahora potenciado con inteligencia artificial (IA).
En un evento realizado en Nueva York, la compañía de Seattle mostró altavoces Echo renovados, dispositivos de streaming Fire TV, un lector Kindle actualizado y cámaras Ring y Blink mejoradas, que estarán disponibles a finales de año.
Avances en Alexa+ con inteligencia artificial
Amazon ha invertido miles de millones de dólares y años de desarrollo para actualizar Alexa con IA, buscando ofrecer una experiencia más personalizada y conversacional.
La meta es hacer rentable este servicio que hasta ahora no generaba ganancias. Los nuevos dispositivos Echo, que incluyen variantes con pantallas y los compactos Dots, incluyen chips de silicio que aceleran el procesamiento y serán compatibles con Alexa+.
Cámaras inteligentes con reconocimiento facial
Las cámaras Blink ahora cuentan con mayor resolución para vigilancia interior y exterior, mientras que las cámaras Ring mejoradas incorporan reconocimiento facial.
Este sistema permite identificar visitantes y proteger contra intrusiones con mayor eficacia.
Gracias a la IA integrada en Alexa+, las cámaras pueden interpretar situaciones, como distinguir si una persona está entregando un paquete o realizando actividades sospechosas.
Los precios de estas cámaras varían entre $60 y $350 dólares, según características y calidad.
Kindle Scribe: escritura digital con pantalla a color
Amazon también presentó el Kindle Scribe, una tableta de $630 dólares que incorpora una pantalla a color y permite tomar notas digitales con un lápiz óptico, ofreciendo una experiencia muy cercana a la escritura en papel.
Fire TV con nuevas opciones y control por voz
La línea renovada de televisores Fire TV, que va de $160 a $480 dólares, y un nuevo dispositivo de streaming portátil de $40 dólares, incluyen funcionalidades potentes con Alexa+.
Entre ellas está la capacidad para pedirle al asistente que busque y reproduzca escenas específicas de una película o solicitar detalles sobre los actores del contenido.
La apuesta de Amazon con estos dispositivos es clara: llevar la inteligencia artificial y la conectividad inteligente a más hogares, mejorando la seguridad, la experiencia de entretenimiento y la interacción diaria con la tecnología.
