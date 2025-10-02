Accesorios

Nueva línea de dispositivos Amazon con Alexa+ y mejoras en seguridad para el hogar

hace 6 segundos

Amazon presentó su nueva línea de dispositivos para el hogar inteligente, con mejoras significativas en seguridad y la integración de su asistente de voz Alexa+, ahora potenciado con inteligencia artificial (IA).

En un evento realizado en Nueva York, la compañía de Seattle mostró altavoces Echo renovados, dispositivos de streaming Fire TV, un lector Kindle actualizado y cámaras Ring y Blink mejoradas, que estarán disponibles a finales de año.

Avances en Alexa+ con inteligencia artificial

Amazon ha invertido miles de millones de dólares y años de desarrollo para actualizar Alexa con IA, buscando ofrecer una experiencia más personalizada y conversacional.

La meta es hacer rentable este servicio que hasta ahora no generaba ganancias. Los nuevos dispositivos Echo, que incluyen variantes con pantallas y los compactos Dots, incluyen chips de silicio que aceleran el procesamiento y serán compatibles con Alexa+.

Cámaras inteligentes con reconocimiento facial

Las cámaras Blink ahora cuentan con mayor resolución para vigilancia interior y exterior, mientras que las cámaras Ring mejoradas incorporan reconocimiento facial.

Este sistema permite identificar visitantes y proteger contra intrusiones con mayor eficacia.

Gracias a la IA integrada en Alexa+, las cámaras pueden interpretar situaciones, como distinguir si una persona está entregando un paquete o realizando actividades sospechosas.

Los precios de estas cámaras varían entre $60 y $350 dólares, según características y calidad.

Kindle Scribe: escritura digital con pantalla a color

Amazon también presentó el Kindle Scribe, una tableta de $630 dólares que incorpora una pantalla a color y permite tomar notas digitales con un lápiz óptico, ofreciendo una experiencia muy cercana a la escritura en papel.

Fire TV con nuevas opciones y control por voz

La línea renovada de televisores Fire TV, que va de $160 a $480 dólares, y un nuevo dispositivo de streaming portátil de $40 dólares, incluyen funcionalidades potentes con Alexa+.

Entre ellas está la capacidad para pedirle al asistente que busque y reproduzca escenas específicas de una película o solicitar detalles sobre los actores del contenido.

La apuesta de Amazon con estos dispositivos es clara: llevar la inteligencia artificial y la conectividad inteligente a más hogares, mejorando la seguridad, la experiencia de entretenimiento y la interacción diaria con la tecnología.

Fuente: Amazon

Etiquetas
