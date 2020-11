No cabe duda que Apple ha agregado una buena elección de accesorios para el iPhone 12. Entre esos está el cargador MagSafe, el cual inicialmente no estaba en la página de México. Ahora aparece acompañado de varias fundas de piel a un precio de $3,499 MXN, si bien no tienen fecha de disponibilidad, ya solo indican que llegan “muy pronto”, para todos los modelos.

Este cargador, tal como su nombre lo indica, permite cargar de forma simultánea a dos dispositivos como un Apple Watch y unos auriculares, un iPhone. Incluye cable USB C a Lightning, siendo compatible con dispositivos Qi.

El MagSafe ha acaparado la atención sobre todo en su uso con el iPhone 12 mini, debido a que no carga a la misma velocidad ni capacidad respecto a los otros modelos de la línea, por lo que llevará más tiempo si se compara con el resto de modelos compatibles.

Es por eso que Apple en sus documentos de soporte aclara que solo se envían 12W a este modelo…en los restantes es de 15W. Aún así factores como temperatura y la actividad del sistema lo pueden afectar. También indica que conectar los EarPods al iPhone12 hace que la carga baje a 7.5W sin importar el modelo usado, por seguridad.

Se recomienda conectarlo a la corriente antes de colocar un iPhone, para evitar sobrecargas y asegurarse que es seguro de usar.

Con información de Apple y Apple México