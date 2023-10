Aún no se tienen noticias sobre su llegada a territorio mexicano.

En un breve lapso de dos años, Nothing ha logrado consolidarse en el mercado tecnológico. Desde sus pioneros auriculares inalámbricos hasta el innovador Nothing Phone, la firma fundada por Carl Pei ha redefinido las reglas, destacando por su enfoque distintivo.

Accesorios para todo el mercado

No obstante, esta exclusividad, según la propia definición de la marca, sugiere que Nothing está destinada a un segmento selecto y no necesariamente para todos los usuarios. Esta particularidad plantea un desafío significativo si la empresa busca alcanzar un volumen considerable de ventas.

Es en este contexto que surge la nueva submarca, CMF, con la intención de dirigirse a un público más amplio mediante dispositivos más asequibles, sin renunciar a la originalidad que caracteriza a Nothing.

En la jornada de hoy, Nothing ha orquestado el lanzamiento global de su nueva marca, CMF, presentando tres productos. Aunque ninguno redefine radicalmente la experiencia, todos destacan por tener un toque especial y, lo más importante, por ser accesibles.

Smartwatch de CMF

Indudablemente, el elemento más destacado dentro de la recién lanzada serie es el reloj inteligente CMF Watch Pro. Aunque pueda sorprender que el primer smartwatch de Nothing no lleve su nombre, esta elección tiene una lógica clara.

Refleja la premisa de que la línea CMF no consiste simplemente en versiones recortadas o limitadas de los dispositivos de Nothing, marcando así una diferencia significativa frente a la estrategia de otras marcas.

En efecto, el CMF Watch Pro presenta algunas características sumamente intrigantes, destacando entre ellas la capacidad para realizar llamadas telefónicas. Equipado con un micrófono y altavoz integrados, este reloj, al conectarse mediante Bluetooth al smartphone, posibilita recibir y realizar llamadas sin necesidad de extraer el teléfono del bolsillo.

Características a la vanguardia

Lo que resulta particularmente fascinante es la implementación por parte de Nothing de su tecnología de Inteligencia Artificial para la cancelación de ruido, prometiendo mejorar significativamente la claridad de las llamadas incluso en entornos ruidosos, como caminar por la calle.

En cuanto al resto de sus características, el CMF Watch Pro se presenta como un reloj competente, incorporando una pantalla AMOLED de 1,96 pulgadas y una batería de 340 mAh que asegura hasta 13 días de uso continuo.

Equipado con GPS, este reloj tiene la capacidad de registrar actividades físicas sin depender del smartphone, ofreciendo una amplia gama de 110 modos deportivos. Además, incluye funciones relacionadas con la salud, como la detección de ritmo cardíaco, seguimiento del sueño, gestión del estrés y medición del nivel de oxígeno (SpO2).

Resistencia al agua y su llegada al mercado

En consonancia con la importancia que CMF otorga al diseño, el Watch Pro exhibe un chasis de aleación de aluminio con certificación de resistencia al agua IP68.

Destacando por su personalización, el reloj ofrece diversas esferas y está disponible con una llamativa correa en color naranja, que representa la identidad visual de toda la marca CMF y se encuentra presente en otros productos.

Aunque aún no se ha confirmado el lanzamiento del CMF Watch Pro y demás dispositivos en México, en los primeros mercados, este reloj estará disponible a un precio de 69 dólares ($1,200 MXN).

Buds Pro de CMF

Otro dispositivo disponible son los CMF Buds Pro, unos auriculares inalámbricos, lo cual resulta apropiado considerando que también fueron los primeros productos lanzados por Nothing. De hecho, estos auriculares comparten notables similitudes, especialmente en lo que respecta a las especificaciones técnicas.

Ofrecen una cancelación de ruido activa impresionante, alcanzando hasta 45 dB y una alta frecuencia de 5000 Hz, destacando como uno de los puntos fuertes heredados de los Nothing Ear. Su diseño incorpora dos orificios que reducen el ruido del viento, complementados por algoritmos avanzados para una eliminación efectiva del mismo.

La impronta tecnológica de Nothing se manifiesta en otras funciones innovadoras, como el modo transparente que permite escuchar el entorno sin necesidad de retirar los auriculares, y llamadas con tecnología de voz clara gracias a seis micrófonos integrados.

En cuanto a la calidad de sonido, CMF emplea drivers de neodimio, y la aplicación de Nothing brindará la posibilidad de activar la tecnología “Ultra Bass” para realzar los tonos graves.

Estos auriculares son compatibles con Google Fast Pair para una rápida conexión con dispositivos Android y cuentan con Bluetooth 5.3. Además, ofrecen una impresionante duración de hasta 39 horas con el estuche de carga y estarán disponibles a un precio de 39 dólares ($680 MXN).

Cargador CMF

Finalmente, CMF ha introducido su propio cargador, una movida que puede parecer inusual, pero que sugiere la expansión de la marca hacia nuevos horizontes.

Este cargador adopta un diseño tres en uno, equipado con dos puertos USB-C y un puerto USB-A, ofreciendo una potencia máxima de 65 W. En consecuencia, no solo es compatible con la carga rápida GAN de muchos dispositivos móviles, incluyendo aquellos que no pertenecen a la línea Nothing.

El cargador destaca por sus características de protección, eficiencia y capacidad de disipación de calor. Este versátil accesorio estará disponible a un precio de 39 dólares ($680 MXN).