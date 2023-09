Luego de los éxitos obtenidos con los modelos Nothing Phone (1) y Phone (2), así como los auriculares Nothing Ear (1) y (2), a principios de agosto, la empresa fundada por Carl Pei introdujo una nueva marca de productos asequibles bajo el nombre de “CMF by Nothing”.

Primeros accesorios de CMF

En ese momento, se confirmó que los primeros dispositivos de esta submarca en llegar al mercado serían un reloj inteligente y unos auriculares.

Una filtración reciente ha desvelado tanto el diseño como las principales características de los primeros tres productos de la nueva submarca de Nothing. Además de los mencionados relojes inteligentes y auriculares, la firma con sede en Londres lanzará un cargador de carga rápida.

Primer equipo: Watch pro

El canal de Telegram Alchimist Leaks ha divulgado las primeras imágenes y especificaciones clave de los tres primeros dispositivos de la nueva marca CMF by Nothing: el Watch Pro, los Buds Pro y el Power65WGan.

En lo que respecta al Watch Pro, se trata de un reloj inteligente con una forma cuadrada de esquinas redondeadas, fabricado en una aleación de aluminio y equipado con una correa del mismo color que el logotipo de CMF by Nothing.

Si nos enfocamos en las especificaciones del Watch Pro, encontramos una pantalla AMOLED de 1,96 pulgadas compatible con el modo Always-on Display (AOD). Ofrece un brillo máximo de 600 nits y una frecuencia de actualización de 50 Hz. Además, está equipado con una batería de 330 mAh que promete una autonomía de 13 días.

Resistencia al agua y al polvo

El reloj también cuenta con una clasificación de resistencia al agua y al polvo IP68, incluye un sistema de posicionamiento global (GPS) y utiliza Bluetooth 5.3 para realizar llamadas de alta calidad gracias a su función de reducción de ruido basada en inteligencia artificial.

Además, cuenta con 110 modos deportivos para adaptarse a diversas actividades físicas y un conjunto de sensores que incluyen un monitor de frecuencia cardíaca, un sensor de oxígeno en sangre, un monitor de estrés y un sensor para rastrear la calidad del sueño.

En cuanto a los CMF by Nothing Buds Pro, también adoptan el color del logotipo de la nueva marca. Están equipados con controladores dinámicos de 10 milímetros y ofrecen una impresionante cancelación de ruido de hasta 45 dB. Su batería de 55 mAh garantiza una autonomía de 11 horas cuando la cancelación de ruido está desactivada.

Audífonos y cargador super rápido

Además, el estuche de carga cuenta con una batería de 460 mAh y ofrece una carga rápida que te permite disfrutar de hasta 3,5 horas de reproducción de música con solo 10 minutos de carga. Estos auriculares cuentan con la certificación IP54, lo que los hace resistentes tanto al polvo como al agua.

Finalmente, el CMF by Nothing Power65WGan es un cargador de pared que cuenta con un puerto USB-A y dos puertos USB-C.

Este versátil cargador es compatible con una carga rápida de hasta 65W y es compatible con estándares como USB PD 3.0 y Qualcomm QuickCharge 4.0+/3.0/2.0. Además, tiene la capacidad de cargar dispositivos Apple a 2.4A y dispositivos Samsung a 9V2A.

Precios de los nuevos gadgets

Estos tres primeros productos de la nueva marca CMF by Nothing están programados para llegar al mercado el próximo 26 de septiembre con los siguientes precios oficiales: