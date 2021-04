Funciones de la plataforma Ready for de Motorola

Tradicionalmente, las personas cuentan con sus smartphones para disfrutar de experiencias prácticas en movimiento. Pero el año pasado nos demostró que todos necesitamos experiencias más flexibles con nuestro smartphone, que maximicen sus potentes funciones manteniendo la portabilidad y la simplicidad que a todos nos encantan. Con la intención de mejorar todo tipo de experiencias, desde estar multitasking entre el trabajo y las tareas, ver maratones de programas, jugar esos adictivos juegos en el celular, hasta hacer videollamadas con amigos y familiares por horas, Motorola trae Ready For.

Ready For es una plataforma versátil que da rienda suelta a la potencia de tu teléfono amplificando todo lo que es capaz de hacer. Mueve los juegos de tu teléfono a la pantalla grande para un gran impulso de adrenalina. O siéntete como si estuvieras dentro de la habitación durante las videollamadas. Y utiliza tus aplicaciones en una pantalla de escritorio, lo que te proporciona más espacio para trabajar y jugar.

Para disfrutar de Ready For, solo tienes que conectar el moto g100 a un monitor portátil o a una pantalla de TV a través de un cable USB-C a USB-C o USB-C a HDMI. Potencia tu experiencia con la base Ready For de Motorola o incorpora accesorios Bluetooth como un mouse, un teclado o un mando para juegos para un mayor control. Para empezar, no es necesario descargar software, cambiar la configuración ni abrir una aplicación. Las funciones de Ready For se pueden detectar fácilmente con Experience Hub, que te permite explorar todas las posibilidades de ampliar las funciones de tu smartphone a pantallas más grandes. Un solo clic te lleva a un panel de fácil lectura, donde todo tu contenido de TV, juegos y video está organizado y es de fácil acceso.

Cuando muevas tu contenido a una pantalla más grande y aproveches al máximo el hardware y el software del moto g100, estarás listo para todo.

Multitarea mágica

Con todos trabajando y jugando desde casa, puede ser difícil conseguir la conectividad y el espacio que necesitas para hacer tus cosas. Ahora puedes llevar tu trabajo a donde quieras con la comodidad de una experiencia de escritorio completa al alcance de tu mano. Cuando el moto g100 está conectado a un monitor o televisor portátil, Ready For te permite ver varias ventanas a la vez, mientras sigues utilizando tu teléfono para realizar llamadas, enviar mensajes o alternar entre aplicaciones.

Mira más de cerca tus videos, imágenes y documentos en una pantalla más grande para obtener un espacio de trabajo más avanzado gracias a la última plataforma móvil Snapdragon 870 5G de Qualcomm y a velocidades ultra rápidas. También puedes conectar un teclado y un mouse Bluetooth® para disfrutar de una experiencia de escritorio completa, o simplemente utilizar el teléfono como un panel táctil.



Videollamadas maximizadas

Ya sea que estés en una videollamada por trabajo, o si estás grabando algo divertido, mereces tener el mejor aspecto de pantalla, así que, ¿por qué no aprovechar la conectividad de próxima generación y las grandes funciones fotográficas de tu teléfono para obtener mejores resultados? Ahora, tienes la opción de elegir entre el objetivo principal de 64 MP que ayuda a que cada escena se vea vívida y clara, o el objetivo ultra gran angular de 16 MP que te permite capturar a más personas en un fotograma para la mejor videollamada de grupo. La tecnología Quad Pixel compensa la baja iluminación para garantizar que todo se vea nítido y brillante.

Contenido de calidad de cine

Cada vez el contenido hecho con celulares va en aumento y es por eso que, Motorola, ha hecho más fácil que nunca, grabar una clase de recetas desde tu cocina o dar una presentación de 10 a tus compañeros de clase activando el seguimiento avanzado de personas de Ready For3 en primer plano, ¡el primero en la industria! Lo que hace es realizar un seguimiento de tu movimiento facial para asegurar que siempre estés en primer plano durante las videollamadas y la grabación. ¡Adiós a las distracciones!

El seguimiento avanzado de Ready For3 determina automáticamente la mejor cámara que se debe utilizar. Realiza un seguimiento del movimiento, acerca y aleja el zoom para garantizar que todos permanezcan en el encuadre, ya sea en grupo o sólo tú. Cuando te conectes a una segunda pantalla, puedes revisar el aspecto de la fotografía y realizar ajustes en tiempo real, proporcionando la facilidad y flexibilidad para obtener el resultado perfecto.

Juega a tu manera

¿Estás listo para disfrutar de una experiencia de juego más emocionante y envolvente en el moto g100? Con el procesador ultra rápido del moto g100, nunca tendrás que preocuparte por quedarte atrás en la clasificación. Qualcomm Snapdragon Elite Gaming te ofrece personalizaciones avanzadas y gráficos ultrarrealistas para elevar la experiencia. Además, puedes recrear la experiencia de los juegos de consola llevando tus juegos móviles favoritos2 a una pantalla más grande o una pantalla móvil, 1 e incluso emparejar un mando Bluetooth® para una experiencia de juego intuitiva y práctica.

Obtén una vista amplia

Lleva la increíble experiencia de entretenimiento del moto g100 al siguiente nivel cuando conectes el teléfono a una pantalla externa. Ready For es compatible con la mayoría de los televisores o pantallas, 1 por lo que no se requiere un smart TV costoso. En caso de salir a otro lado, puedes llevar tu biblioteca completa de contenido contigo sin necesidad de preocuparte por tus contraseñas a Netflix, Amazon o YouTube. El lanzador de TV te permite ver todas tus aplicaciones y entretenimiento favoritos de un solo vistazo en un panel de fácil lectura.

Un sinfín de posibilidades

Estas son solo algunas de las maneras de usar Ready For, y Motorola, dedicado a evolucionar continuamente la experiencia Ready For, traerá muchos más avances. Ready For es la prueba de cómo la tecnología puede ser transformadora cuando se amplifica a su máximo potencial, ofreciendo infinitas oportunidades para salir de una experiencia de smartphone tradicional. Esta es una plataforma versátil sobre la que se basarán nuevas e innovadoras formas de avanzar, explorando nuevas capacidades para mejorar la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos con nuestros smartphones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Motorola México (@motorola_mx)

Disponibilidad

Ready For ya está disponible con el moto g100 y en los próximos días con el motorola edge+.