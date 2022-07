En 2015, Google introdujo al mercado el Chromecast Audio, un dispositivo que se podía conectar a una barra de sonido o altavoces a través del conector de audio de 3.5 mm, permitiendo la transmisión de música a través de Bluetooth desde cualquier dispositivo. Sin embargo, no fue bien recibido en el mercado y su producción se detuvo, por lo que se descontinuó.

Ahora, hay varios indicios que revelan que Google podría estar trabajando en una nueva versión de este gadget. Según 9to5Google, hay pistas con respecto a un sucesor del Chromecast Audio. En el código fuente de la aplicación Google Home se detectó el nombre en clave “YND”.

La fuente no está del todo segura de que se trate de una nueva edición del dispositivo, ya que podría tratarse también de una tableta que tendría un dispositivo conectado como un altavoz externo. Este se desconectaría del terminal y conectarse a un altavoz u otro dispositivo de audio no inteligente.

El Chromecast Audio de segunda generación es un rumor hasta ahora, pero si analizamos bien este tema, no tendría sentido que Google lanzará un equipo como estos, pues hoy en día no hay altavoces que no vengan con funciones inteligentes.