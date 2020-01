Google ya no será el motor de búsqueda predeterminado en Android

En un movimiento no esperado, Google, el gigante de Mountain View, ha anunciado que su icónico buscador ya no estará por defecto en los teléfonos Android, sino que ahora se mostrarán motores de búsqueda alternativos a los nuevos usuarios de Android en la Unión Europea.

Después de la multan millonaria que Google recibió de la Comisión Europea en 2018, la compañía parece haber aprendido la lección. De esta manera ha decidido ofrecer alternativas para que los usuarios de Android elijan el motor de búsqueda de su elección en todos los teléfonos con dicho sistema operativo.

Google creó un sistema de subasta para elegir los buscadores que estarán presentes junto al buscador de Google en las opciones para elegir el predeterminado. El gran ganador de la subasta fue DuckDuckGo, será uno de los tres motores de búsqueda alternativos que ofrece la compañía en todos los países europeos.

Este motor de búsqueda es muy conocido por respetar la privacidad de los usuarios. Pues no rastrea las búsquedas, no solicita información personal y no la utiliza para realizar búsquedas en la web, esa es una de sus principales fortalezas. De esta manera, los usuarios de Europa podrán elegir cual será su motor de búsqueda predeterminado.

