Se dice que no se incluiría con el Huawei P50

Poco a poco los fabricantes han eliminado de los contenidos de la caja a los cargadores, cuando se adquiere un smartphone. Apple fue el primero, luego le siguieron Samsung y Xiaomi y ahora sería Huawei.

Apple alegó motivos ecológicos para eliminar el accesorio, aunque la gente alegó que lo hacía para incrementar las ventas al venderlo de forma independiente, por lo que sería una estrategia para tener más dinero.

Ahora se especula que Huawei se vería en la necesidad de ya no incluir este accesorio al comprar un smartphone y no es porque quiera ahorrar costos, aumentar ingresos o cuidar el medio ambiente..si no una consecuencia indirecta del baneo comercial.

Debido a que los cargadores necesitan chips y hay escasez de estos más el hecho de que ellos no pueden adquirirlos de empresas con patente de Estados Unidos, no podrían ser parte de los contenidos de las cajas del Nova 8 y Mate 40 y otros equipos compatibles con el procesador Kirin 990, aunque se especula que también se podrán adquirir de forma independiente. Por supuesto no se espera que el la serie P50 lo incluya, pero hasta ahora nada de esto ha sido confirmado, así que tendríamos que esperar al lanzamiento para enterarnos de la decisión de la marca.

Con información de weibo