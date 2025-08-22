JBL presentó la nueva generación de los audífonos Quantum 250 durante la Gamescom 2025

JBL ha presentado oficialmente en Gamescom 2025 la más reciente adición a su línea de productos Quantum: los audífonos Quantum 250.

Se trata de una evolución relevante para la marca, que busca consolidarse como un producto referente para videojuegos con todas las características que a continuación te presentamos.

Calidad de sonido y personalización

Uno de los puntos fuertes de los JBL Quantum 250 es la incorporación de drivers de carbono de 50mm.

Estos permiten un rendimiento acústico con baja distorsión, facilitando la identificación precisa de detalles dentro del entorno de juego, como pasos, movimientos o indicios de acción en torno al usuario.

El software JBL Quantum ENGINE refuerza esta propuesta al habilitar la personalización del perfil sonoro y el acceso a herramientas como el visualizador en tiempo real, reducción de ruidos externos y procesamiento de audio espacial para lograr una inmersión tridimensional.

Comodidad y adaptabilidad para sesiones largas

Pensados tanto para jugadores casuales como para quienes pasan horas frente a la pantalla por trabajo, los JBL Quantum 250 apuestan por un diseño ultraligero con diadema acolchada y malla transpirable.

Sus almohadillas suaves de tela evitan molestias durante largas sesiones. El micrófono de asta cardioide de 6mm con cancelación de ruido ha sido diseñado para filtrar sonidos indeseados y puede desmontarse completamente si no se necesita comunicación de voz.

Este enfoque busca que nada distraiga al usuario de la acción principal.

Sostenibilidad y modularidad, prioridades en el diseño

Estos audífonos representan un esfuerzo consciente en materia de sostenibilidad. Disponen de partes reemplazables —cable, micrófono, almohadillas y malla— lo que extiende su vida útil y contribuye a reducir residuos.

El empaque cuenta con certificación FSC y se imprime con tinta de soya sobre papel reciclable, mientras que parte de los materiales plásticos también provienen de procesos reciclados.

Esta visión responde a una creciente demanda de productos electrónicos responsables en el mercado latinoamericano.

Compatibilidad total, juega donde quieras

Uno de los aspectos más destacados es la facilidad de uso. Los JBL Quantum 250 funcionan mediante conexión por cable y son compatibles con prácticamente cualquier dispositivo: PC, Mac, consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y dispositivos móviles.

De este modo, los jugadores pueden utilizarlos sin complicaciones ni necesidad de adaptadores adicionales, lo que resulta especialmente atractivo para quienes buscan rendimiento y simplicidad en una misma solución.

Una apuesta por la inclusión y la innovación en el gaming

Diego Ocaranza, Regional Marketing Manager de Harman, resumió la filosofía de la marca al afirmar que el gaming es una forma de expresión.

Por ese motivo, los Quantum 250 se desarrollaron para ofrecer potencia sonora, comodidad y accesibilidad, facilitando que más personas disfruten de una experiencia de juego completa sin importar su plataforma de preferencia.

La disponibilidad inmediata en México, a un precio competitivo de $1,349.00 pesos, pone al alcance de la comunidad gamer local una opción que equilibra tecnología avanzada y un gran precio para la calidad de este producto.