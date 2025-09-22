Nothing Ear (3) destacan por su cancelación de ruido y autonomía avanzada

Nothing lanzó los Ear (3) el pasado 18 de septiembre, renovando su apuesta por el sonido inalámbrico de alta calidad para quienes buscan una experiencia más avanzada en su día a día.

El nuevo modelo no solo presenta mejoras tecnológicas, también mantiene el atractivo visual que distingue a la marca.

Diseño y materiales que destacan en el sector

Los Nothing Ear (3) apuestan por una carcasa completamente transparente —su sello inconfundible—, ahora con detalles metálicos y una robustez mayor gracias al uso de aluminio reciclado en el estuche.

Este proceso involucra hasta 27 etapas de fabricación para asegurar tanto estética como durabilidad, en línea con una filosofía amigable con el ambiente.

Destaca además la antena Metal-Insulator-Metal (MIM) de solo 0,35 mm de grosor, que incrementa el alcance y la sensibilidad de la señal.

Audio de siguiente nivel: calidad y personalización

Estos auriculares incorporan un driver dinámico de 12 mm mejorado, con una superficie de irradiación un 20% mayor respecto al modelo anterior.

El resultado es un sonido donde los agudos suben hasta 4 dB adicionales y los graves ganan presencia (4–6 dB), logrando así una experiencia sonora más limpia y envolvente.

Este avance responde a las exigencias de quienes buscan escuchar su música favorita con el máximo detalle, tanto en ritmos latinos como en juegos móviles y videos.

Super Mic: comunicación clara en cualquier entorno

El sistema Super Mic integra dos micrófonos con filtrado ambiental, capaces de aislar la voz y eliminar el ruido externo hasta 95 dB.

Con solo pulsar el botón TALK en el estuche, se pueden mantener conversaciones rápidas o llamadas extendidas sin perder claridad.

Además, tres micrófonos direccionales y un sensor de conducción ósea permiten captar la voz incluso en ambientes ruidosos, apoyados por un motor de cancelación de ruido basado en inteligencia artificial, entrenado con más de 20 millones de horas de audio real.

Este sistema identifica y adapta la cancelación de ruido cada 600 milisegundos, asegurando nitidez constante durante cada uso.

Autonomía y conectividad: listos para el ritmo diario

Cada auricular ofrece hasta 10 horas de uso continuo (90 minutos más que la generación anterior) y hasta 38 horas combinadas con el estuche de carga.

El sistema cuenta con carga rápida vía USB-C y soporte para carga inalámbrica, algo valioso para quienes viven conectados todo el día. Bluetooth 5.4, compatibilidad con LDAC de alta resolución, y modos de baja latencia aseguran que el audio esté siempre sincronizado, ya sea en Windows, Android o iOS.

Además, poseen resistencia IP54, protegiéndolos contra sudor, polvo y lluvia ligera.

Precio y disponibilidad: una propuesta global

El Nothing Ear (3) llega en dos colores a un precio internacional de $179 USD (en México $3,499 MX).

Estos audífonos ya se encuentran disponibles para en preventa dese la página de Nothing México y se comenzarán a realizar los envíos a partir del 25 de septiembre.