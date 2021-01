Samsung inició el evento Unpacked 2021 con la presentación de los auriculares Galaxy Buds Pro, la versión mejorada de los lanzados Galaxy Buds +, los cuales mejoran sus características, diseño, funciones y compatibilidad. Como es de esperar, también se dio a conocer los esperados SmartTags, que se adelantan a la propuesta de Apple, si bien su disponibilidad y precio aún no se conocen para México.

Los Galaxy Buds Pro son los auriculares premium, ofrecen sonido inmersivo, mejoras en conectividad, audio mejorado en llamadas y música. Así incluye un woofer de 11 mm, un tweeter de 6.5 mm para mejorar los bajos y agudos respectivamente.

Samsung promete ofrecer la mejor calidad de audio y cancelación de ruido inteligente, en un 99%, con un diseño estético, ergonómico, el cual reduce el área de contacto entre la oreja y el audífono, mejorando la comodidad y minimizando cualquier sensación de obstrucción.

Una característica que se resaltó y que es tendencia en estos accesorios, es la de separar los ruidos de los sonidos, sobre todo en llamadas, para que estas se realicen en forma clara.

Estos auriculares incluyen tres micrófonos y en uno de esos, de tipo externo, cuenta con alta relación señal/ruido, eliminando aún más los ruidos de fondo. De igual manera, Samsung incluyó su nueva tecnología Wind Shield a Galaxy Buds Pro, a través de la cual tus llamadas telefónicas serán mucho más claras, incluso si estás en un entorno con mucho viento, debido a su cámara especialmente diseñada con malla que filtra la interferencia, mientras que su forma permite minimizar el área de contacto con el aire.

También ofrece Ambient Sound, puedes escoger amplificar sonidos cercanos en más de 20 decibeles. De esta forma, el usuario decide cuando hacer que los sonidos se potencialicen o se minimicen y no solo eso, sino que permite el cambio de dispositivos, por si suena una llamada en tu smartphone estando en la tableta, con la función Auto Switch.

En cuanto a la duración de la batería de 61 mAh y del estuche de 472 mAh, cuando están completamente cargados, duran hasta ocho horas de reproducción, con 20 horas adicionales de energía de reserva disponibles en el estuche de carga inalámbrica.Con ANC, se obtiene cinco horas de reproducción con 13 horas más en el estuche. Si te quedas sin batería, puedes tener una hora de tiempo de reproducción después de sólo cinco minutos de carga rápida.

Posee certificado de resistencia al agua IPX7, La clasificación que le permite una inmersión hasta en 1 metro de agua dulce hasta por 30 minutos. No se recomienda su uso en playas o piscinas. El estuche de carga no es resistente al agua. Si los audífonos están dañados, no se garantiza que sean resistentes al agua. Si los audífonos o las manos están mojados, deben secarse completamente antes de manipularlos o colocarlos en el estuche de carga. Si se colocan en el estuche de carga sin secarse, los audífonos pueden dañarse.

Funciona con todo el ecosistema SmartThings de Samsung, lo que le da el beneficio de localizarlos con ayuda de SmartThings Find y claro, es compatible con Bixby en español, pero solo de España. Emplea Bluetooth 5.0, es compatible desde Android 7.0 y posee como sensores acelerómetro, giroscopio, proximidad, hall, táctil y unidad de captación de voz.

Estará disponible en colores Phantom Black, Phantom Silver y Phantom Violet. Por ahora se desconoce la fecha y precio para México, pero en mercados seleccionados se venderá en $199 USD el 15 de enero.

Samsung Galaxy SmartTag

Finalmente, mencionado de pasadita, sin dar gran detalle, Samsung también presentó al accesorio para localizar mascotas, llaves, teléfonos, mochilas, maletas y lo que se te ocurra, los Galaxy SmartTag.

Una nueva característica interesante, es la de también sirven para controlar dispositivos inteligentes como lámparas, siempre que se registren en la app SmartThings.

Funcionan por medio de Bluetooth 5.0. Se añaden al objeto de interés y cuando se necesite localizar, se toca el timbre del móvil y con ayuda del sonido se localiza, con apoyo de SmartThings Find, con cobertura de hasta 120 metros sin obstáculos.

Con Galaxy Find Network y los datos escaneados se pueden localizar objetos fuera del área, hasta sin conexión, para encontrarlos de forma privada y cifrada, revisando el historial y hasta con ayuda de otros dispositivos de tu propiedad. La batería dura meses si bien no se indicó su capacidad.

Samsung también mostró al SmartTag Plus, el cual se diferencia del modelo regular en que incorpora banda ultra ancha, para mejorar la precisión de la ubicación desde sus smartphones. También se puede sincronizar con una app rastreadora por RA para verlos en formato 3D más que en un mapa.

En México se venderá por ahora solo en color negro. Se desconoce su disponibilidad y precio, pero se regala en la compra de cualquiera de los smartphones Galaxy S21 en preventa. En mercados seleccionados se venderá el Galaxy SmartTag en $29.99 USD y la versión SmartTag Plus a $39.99 USD más adelante. Esto es en forma individual pero podrían adquirirse en paquete doble a un precio de $49.99 USD o de $84.99 USD con 4 en el SmartTab o en el caso del Galaxy SmartTab Plus con dos, de $64.99 USD.

La marca venderá fundas para poderlos incorporar a cualquier objeto.

Finalmente les mostramos una galería de todos los accesorios que venderá Samsung México. Entre esos están el S Pen para el Galaxy S21 Ultra, el Galaxy Watch Active 2 en color oro rosa, los cargadores inalámbricos sencillo o doble, el adaptador de viaje de 25W y una amplia variedad de estuches, con los modelos ya conocidos en la línea Galaxy S20, como lo son la funda smart clear view cover, la smart LED View, smart LED (s21 y s21+) de piel, de silicona, la protectora Standing, la Clear Standing, la protectora transparente, la transparente, la de Kvadrad (S21 /S21+).