Los Echo de Amazon ya no son interesantes para los usuarios

De acuerdo con un informe publicado por Bloomberg, se ha revelado que se han filtrado documentos internos de Amazon donde se detalla que los usuarios van abandonando los altavoces Echo y a Alexa, ya no están interesados en estos dispositivos.

El interés de los usuarios por estos servicios de Amazon va disminuyendo estrepitosamente, por lo que podría significar una crisis de venta, es decir, la compañía está perdiendo la batalla frente a su más cercano rival, Google con Assistant y los altavoces Nest.

La investigación detalla que se han descubierto memos internos de Amazon en donde se marca el trayecto de cómo han venido analizando la evolución de Alexa y el uso de los dispositivos Echo. Esto ha dado como resultado que los consumidores cada vez se muestran menos interesados y activos en el uso del asistente y sus dispositivos.

Así mismo, el reporte también revela que entre el 15% y el 25% de los usuarios dejan de usar su dispositivo Echo a tan solo una semana de haberlo adquirirlo, lo que luce alarmante para la compañía.

Uno de los puntos que podría ser el factor decisivo para que los usuarios ya no estén interesados en los productos de Amazon como los altavoces Echo y Alexa es la preocupación por la privacidad, ya que estos dispositivos no cuentan con un botón físico para poder desactivar el micrófono.

El segundo punto es que los usuarios no encuentran algo útil en las bocinas Echo, pues prefieren hacer uso de Assistant, el cual está asociado a su cuenta de Google y proporcionan más información personalizada. No sabemos si esto afectará en los próximos años, pero algo está haciendo mal Amazon que no logra convencer a los usuarios.