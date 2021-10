Xbox cumple 20 años, y para celebrarlo Microsoft ha presentado un control edición especial inspirado en la consola original que vio la luz en 2001. Se trata de un mando cuyo diseño es traslucido, con los colores clásicos de la primera consola de Xbox con tonos verdes y negros, con un cuerpo transparente que luce bastante bien, muy bonito.

Esta edición es un control Xbox inalámbrico estándar, con un cuerpo traslucido con acabado en negro, que ofrece una vista estilo retro. Las empuñaduras son de color verde y un logotipo de Xbox 20th Anniversary se hace presente en la parte inferior derecha del cuerpo.

Microsoft confirma que todos los que compren este control tendrán un beneficio adicional, pues si adquieres este control conmemorativo desbloquearás un tema dinámico para tu Xbox Series X / S una vez conectes el nuevo mando a la consola.

Inspired by our past, designed for your present.

Announcing the 20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller and Xbox Stereo Headset: https://t.co/nNq6kj1bcY #Xbox20 pic.twitter.com/ar6kBiRiQG

— Xbox (@Xbox) October 7, 2021