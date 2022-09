Si tienes una computadora, pero no te da para cargar tus dispositivos como smartphones o tablets debido a que no tiene puertos disponibles, no te preocupes, Ugreen ha lanzado una solución llamado Nexode.

Se trata de un cargador multipuerto de gama premium que además de ofrecer capacidad de cargar hasta 6 dispositivos, también destaca por ser compatible con carga rápida, ya que tiene tecnología GAN de 200W, por lo que podrás cargar cualquier dispositivo compatible en cuestión de minutos.

Es compatible para laptops Windows, así como para MacBook Air, MacBook Pro, incluso puedes cargar teléfonos premium como el iPhone 13, el Galaxy S22 y todo equipo compatible con carga rápida. Sin duda este accesorio de Ugreen es de lo más completo que hay actualmente en el mercado.

Admite una potencia de salida máxima de 100W en el puerto C1/C2, así como una potencia de hasta 200W en múltiples puertos. Se conecta vía puerto USB-C, significa que es compatible con los protocolos de carga más rápidos actualmente disponibles, como Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0+ / 3.0, SCP, AFC, 5V / 2.4A, Galaxy Carga Súper Rápida y PPS Carga Adaptativa.

Ugreen Nexode es capaz de cargar rápidamente hasta 6 dispositivos al mismo tiempo, esto significa que es ideal para usarlo en la oficina o en el hogar. Como ya se mencionó anteriormente, tiene tecnología GaN II, que brinda una carga más rápida y potente.

Internamente, este cargador multipuerto incluye un chip confiable, carga inteligente, PPS Adaptativa e incluso protege los dispositivos conectados de cortocircuitos, sobrevoltaje, sobrecorriente, pero sobre todo de sobrecalentamiento.

Ofrece compatibilidad universal, por lo que este cargador USB-C GaN es compatible con la mayoría de los dispositivos, como MacBook Air M1, MacBook Pro M1, Huawei MateBook, NoteBook, iPad Air / Pro, Tab A8 / S8; iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/SE 2022/2020, AirPods; Galaxy S22/S21/S20/A53/Note 20; interruptores, etc.

El cargador multidispositivo Ugreen Nexode ya está a la venta en Amazon México por un precio de 3,999 pesos. Si bien su costo no es el más accesible, si es el más barato que podrás encontrar actualmente en el mercado. Sin duda un accesorio que cargará tus dispositivos en cuestión de minutos.