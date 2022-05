OnePlus nos ha sorprendido con un anunció inesperado, se trata de los nuevos auriculares inalámbricos llamados Nord Buds, los primeros del fabricante bajo la marca Nord, los cuales van en la misma línea que la serie de smartphones.

Si bien estos audífonos no son de alta gama, es evidente saber que no cuentan con cancelación de ruido activa, además de que solo incluyen dos micrófonos y no tres como los Buds Z2, pero esto es para reducir costos y ser unos de los modelos más baratos de la marca.

Los Nord Buds prometen hasta siete horas de autonomía, y hasta 38 horas haciendo uso del estuche de carga. Se ofrece baja latencia, especialmente cuando se conectan a un teléfono OnePlus con el modo ProGaming activado, así como soporte para carga rápida.

Tienen controladores de 12.4 mm, compatibilidad con Dolby Atmos, algoritmos de reducción de ruido impulsados por inteligencia artificial para llamadas telefónicas y un nuevo diseño que los hace ser cómodos para largas sesiones de escucha.

Estos audífonos llegan como una opción de nivel de entrada, y para ello solo hay que tener en cuenta su precio, el cual se ajusta a los 39.99 dólares, por lo que son baratos con funciones básicas, pero adaptables a las necesidades de las personas menos exigentes.