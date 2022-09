Nothing actualmente cuenta con dos dispositivos, el phone (1), que es su teléfono inteligente con Android y los ear (1), sus auriculares inalámbricos con carcasa transparente. Sin embargo, la empresa sabe que tiene un catálogo limitado, y es por eso que piensa en robustecer con nuevos dispositivos y accesorios.

La empresa ha confirmado en Twitter que está trabajando en unos nuevos auriculares inalámbricos que llevarán por nombre ear (Stick), los cuales están diseñados para las mujeres, ya que el estuche tiene forma de un lipstick.

Ear (stick). Supremely comfortable. Exquisitely unique. Revealed exclusively on Chet Lo’s SS23 runway. pic.twitter.com/lzP3n4cQNR — Nothing (@nothing) September 22, 2022

Los nuevos audífonos no serían unos in-ear, sino más bien algo parecido a los AirPods 3 de Apple. Por lo tanto, no contarán con puntas de silicona para encajar en el canal auditivo, sino con altavoces completos, esto significa que no ofrecerán funciones como cancelación de ruido dado el factor forma de los auriculares.

Hasta ahora no hay mucha información sobre los ear (Stick), pero estamos seguros que su presentación está más cerca que nunca. Se desconoce cuándo y a qué precio se lanzarán, aunque está información seguramente se estará dando a lo largo de los próximos días.