Carl Pei, el cofundador de OnePlus, fundó su empresa llamada NOTHING y su primer dispositivo que presentó fueron los ear (1), sus primeros audífonos inalámbricos que se caracterizan por tener un cuerpo transparente e integran funciones de alta gama por un precio reducido.

Por supuesto, esta relación calidad-precio les ha valido un éxito total a estos auriculares, ya que han reportado más de 180,000 unidades vendidas, números positivos a pesar de que su disponibilidad está limitada solo en algunos países.

Los audífonos se introdujeron al mercado en una sola opción de color blanco, con cuerpo transparente, pero ciertos rumores y filtraciones revelan que la compañía está trabajando en una nueva opción de color negro, los cuales ya se han filtrado en su primera imagen.

There’s a reason I never use this word… https://t.co/RqW6a6zE8z pic.twitter.com/wrgG5yEZCa

— Ev (@evleaks) November 25, 2021