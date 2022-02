Google creó una lámpara de escritorio inteligente llamada dLight que es compatible con Google Assistant y tiene un diseño minimalista. Sin embargo, hay una mala noticia para todos los usuarios de la marca, pues se ha confirmado que este accesorio no estará a la venta al público en general, sino su venta será exclusiva solo para los empleados de la empresa.

A través de Twitter el diseñador de Google, Ben Gold, compartió detalles de esta lámpara, que nunca se venderá comercial ni empresarialmente, solo para los trabajadores de la compañía.

The Google lamp is called the “dLight” and I confirmed that it’s not confidential. Again, this product will likely never be for sale outside of the company. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk

— Ben Gold (@bengold) February 11, 2022