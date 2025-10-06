CMF presenta sus primeros auriculares over-ear con 100 horas de autonomía

Primeros Auriculares Over-Ear con Diseño Modular y 100 Horas de Batería

CMF, la submarca de Nothing, acaba de lanzar su primera incursión en el mundo de los auriculares over-ear con los Headphone Pro.

Lo que hace especiales a estos auriculares es su enfoque en la personalización. CMF ha apostado por un diseño completamente modular donde prácticamente todo puede adaptarse a los gustos del usuario, desde las almohadillas intercambiables hasta los controles del dispositivo.

Disponibles en tres acabados (Light Grey, Dark Grey y Light Green), estos auriculares buscan destacar en un mercado cada vez más competitivo.

Con un precio de lanzamiento de $1,699 MXN, los CMF Headphone Pro ya están disponibles tanto en la web oficial de la marca como a través de distribuidores autorizados, posicionándose como una alternativa atractiva para quienes buscan calidad de audio y funciones avanzadas sin gastar mucho.

Controles innovadores y personalización total

Uno de los aspectos más destacados de los CMF Headphone Pro es su sistema de control. Estos auriculares incorporan elementos táctiles que simulan botones físicos, ofreciendo una experiencia de uso intuitiva y satisfactoria.

Entre estos controles destaca el Energy Slider, una innovadora función que permite ajustar el balance entre graves y agudos en tiempo real, adaptando el sonido según el tipo de contenido que estemos disfrutando.

Complementando esta característica, encontramos el Roller, un control giratorio que facilita el manejo del volumen, la reproducción y los niveles de cancelación de ruido mediante simples movimientos.

Además, los auriculares incluyen un botón personalizable que puede configurarse para acceder rápidamente a funciones como el audio espacial o el asistente de inteligencia artificial integrado.

Toda esta personalización se gestiona a través de la aplicación Nothing X, que permite adaptar la experiencia de uso a las preferencias individuales de cada usuario, convirtiendo estos auriculares en un dispositivo verdaderamente personal.

Calidad de sonido premium y cancelación de ruido avanzada

En el apartado técnico, los CMF Headphone Pro no se quedan atrás. Equipados con drivers personalizados de 40 mm con recubrimiento de níquel, estos auriculares ofrecen soporte para audio de alta resolución (Hi-Res) y compatibilidad con el códec LDAC, garantizando una reproducción de sonido detallada y sin distorsiones.

La experiencia auditiva se complementa con la función Personal Sound, que adapta el perfil sonoro a la forma específica del canal auditivo de cada usuario. Esta tecnología analiza cómo escucha cada persona para ofrecer un sonido verdaderamente personalizado, elevando la experiencia de uso a un nuevo nivel.

En cuanto a la cancelación de ruido, los Headphone Pro incorporan tecnología ANC híbrida capaz de reducir hasta 40 decibelios de ruido ambiental. El sistema puede alternar entre tres niveles de intensidad y ajustarse automáticamente según las condiciones del entorno, garantizando siempre la mejor experiencia posible.

Para los amantes del cine y la música, estos auriculares incluyen modos de audio espacial específicos.

El Modo Cine mejora los diálogos y define mejor los efectos sonoros, mientras que el Modo Concierto recrea la profundidad y energía de la música en directo, proporcionando una experiencia inmersiva sin importar el contenido.

Autonomía excepcional para uso prolongado

Donde los CMF Headphone Pro realmente brillan es en su autonomía. Con una impresionante capacidad de hasta 100 horas de reproducción musical con una sola carga, estos auriculares están diseñados para acompañarte durante días sin necesidad de buscar un enchufe.

Incluso con la cancelación de ruido activa (ANC) habilitada, los auriculares mantienen una autonomía de hasta 50 horas, un valor considerablemente superior a la media del mercado. Para llamadas, ofrecen hasta 50 horas de uso continuo, asegurando que nunca te quedarás sin batería en momentos importantes.

La carga rápida es otra característica destacable: con solo 5 minutos conectados, los auriculares proporcionan hasta 4 horas de reproducción.

La carga completa se realiza en menos de dos horas mediante el puerto USB-C, y como ventaja adicional, también pueden recargarse directamente desde un smartphone compatible, añadiendo versatilidad en situaciones donde no se dispone de un cargador tradicional.

Una apuesta sólida en el mercado de audio

Los CMF Headphone Pro representan una interesante propuesta en el competitivo mercado de auriculares over-ear.

Combinando un diseño modular personalizable, tecnología de cancelación de ruido avanzada, calidad de sonido Hi-Res y una autonomía excepcional, estos auriculares logran destacar frente a alternativas de precio similar.

Su precio de $1,600 MXN los posiciona como una opción atractiva para quienes buscan funciones premium sin invertir en modelos de gama alta.

Sin duda, estos primeros auriculares over-ear de CMF demuestran que la marca está dispuesta a innovar en un mercado saturado, ofreciendo características diferenciales que podrían convertirlos en un referente en su segmento de precio.