Nuevos Galaxy Buds+: más batería y 11 horas de reproducción continua

En el Galaxy Unpacked de hoy Samsung presentó su nueva línea de smartphones de la serie Galaxy S20 y también el Galaxy Z Flip, su segundo teléfono plegable. Sin embargo, estos no fueron los únicos protagonistas de la tarde, sino también se hicieron presente los nuevos Galaxy Buds+, los audífonos inalámbricos.

Estos nuevos modelos apuestan por el audio inalámbrico de calidad, pues según el fabricante ofrecen audio de gran calidad sin ningún tipo de cable. Asimismo, mantienen gran autonomía y disponen de su pertinente funda de transporte que protege a los auriculares, pero que también los carga.

Características de los nuevos Galaxy Buds+

Los audífonos de Samsung llegan con un tamaño bastante pequeño y, por ende, ergonómico. Miden 17,5 x 19,2 x 22,5 mm y pesan 6,3 gramos, aproximadamente. En cuanto al audio ofrece sonido AKG, altavoz de 2 vías con tweeter, woofer, un puerto USB-C, carga inalámbrica y batería de 85 mAh que ofrece hasta 11 horas de autonomía.

Los Galaxy Buds+ incorporan tres micrófonos para registrar el sonido ambiente para estar alerta de lo que ocurre alrededor, sobre todo si vas caminando por la calle y escuchando música. No hay presencia de cancelación de ruido, así que no esperemos está característica que no la tiene.

El precio de los nuevos audífonos de Samsung es de $149.99 USD, se podrán adquirir en colores Cosmic Black y Cloud Blue. Todavía no se han dado a conocer los precios para México, aunque esperamos que se darán a conocer muy pronto.

