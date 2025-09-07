Dyson reinventa la limpieza y el cuidado personal con 11 nuevos productos

La compañía británica Dyson presentó este 4 de septiembre en Berlín una renovada línea de once productos que buscan transformar la experiencia de limpieza, purificación de aire y cuidado personal.

Bajo la visión de James Dyson, la empresa apuesta por innovación funcional, diseño compacto y tecnologías inteligentes.

Innovación en formato ultradelgado

Uno de los momentos más comentados del evento fue la revelación del Dyson PencilVac, un aspirador considerado el más delgado del mundo. Mide apenas 38 mm de diámetro y está impulsado por el motor Hyperdymium 140k, compacto y eficiente.

Su diseño incluye dos luces verdes similares a un láser, conectividad con la aplicación móvil, sistema de vaciado higiénico tipo jeringa y cabezal cónico que evita la acumulación de cabellos y residuos.

Motores potentes y miniaturizados

James Dyson subrayó en la presentación que la tendencia es hacia dispositivos más ligeros y compactos, sin sacrificar potencia.

Para el PencilVac, la firma desarrolló el motor más pequeño y fuerte hasta la fecha, con sólo 28 mm de diámetro y capaz de girar a 140,000 revoluciones por minuto. Esto se traduce en un uso eficiente de materiales y mayor portabilidad.

Aspiradoras que cambian el modo de limpiar

Entre las novedades para el hogar, destaca la Dyson V8 Cyclone, una actualización de su modelo de 2016, ahora con un 30% más de potencia de succión y hasta 60 minutos de autonomía por carga.

Por su parte, la Dyson V16 Piston Animal está destinada a limpieza profunda, con 315 vatios de aire, tecnología anti-enredos y contenedor para polvo de 30 días. Su rodillo húmedo permite lavar el suelo de manera práctica.

Robots, purificadores y multifuncionales inteligentes

Dyson apuesta también por inteligencia artificial y automatización con la Spot+Scrub Ai, un robot aspirador capaz de detectar manchas y obstáculos gracias a sistemas avanzados de visión.

El nuevo Clean+Wash Hygiene permite limpiar en seco y húmedo, sin filtros que reemplazar, optimizando recursos. En cuanto a purificación de aire, el HushJet Purifier Compact ofrece un formato más silencioso y pequeño, pero logra un 80% del desempeño de su modelo principal, el Big+Quiet.

Cuidado personal reinventado

La gama de belleza y cuidado personal también recibió actualizaciones importantes. El nuevo Supersonic r, un secador más ligero y eficiente, fue presentado junto al Airwrap Co-anda 2x, estilizador multifunción que incorpora un motor de alto rendimiento.

Además, Dyson introdujo la Omega Nourishing Range, una línea de productos capilares enriquecidos con aceites omega obtenidos de sus fincas en Lincolnshire, Reino Unido.

Los nuevos dispositivos Dyson estarán disponibles en diferentes mercados alrededor del mundo próximamente, mientras que la fecha de llegada para México y otros países se anunciará en las próxima semanas.

Fuente: Dyson