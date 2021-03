A medida que se acercan los días surgen más noticias acerca de los lanzamientos del OnePlus Watch. Ahora la marca ha hecho oficial dos anuncios respecto a las características de carga y sistema operativo de su próximo wearable y smartphone.

It’s not about the time it takes to charge, it’s about the time it doesn’t: the time you get back to get on with your day. pic.twitter.com/ZhZTQg3NHn — Pete Lau (@PeteLau) March 18, 2021

Por vez primera OnePlus en la serie 8 incluyó un cargador inalámbrico de 30W para el modelo Pro y en el OnePlus 9 le seguirá, con uno de 50W, según confirmó la marca a The Verge, por lo que es de esperar un nuevo cargador en modo retrato y panorámico. De esta forma cargará al 100% el equipo en 43 minutos de forma inalámbrica y en 23 minutos con cable. El modelo One Plus 9 vendrá solo con 15W en la carga Qi. Para el cargador regular en ambos modelos la potencia sería de 65W.

It’s not just a design upgrade, but also gives you more options with third-party chargers. Wired, wireless, vertical, horizontal: this is the freedom to charge any way you want. pic.twitter.com/b1kmJyLPTP — Pete Lau (@PeteLau) March 18, 2021

Pete Lau confirmó que el tercer miembro de la serie se llamará OnePlus 9R 5G (solo para India), en vez de los filtrados OnePlus 9E y 9 Lite. El OnePlus 9 5G tendrá pantalla de 6.5 pulgadas AMOLED FullHD y el OnePlus 9 Pro 5G de 6.67 pulgadas AMOLED QHD+ con 120Hz, ambos con Snapdragon 888, 12 GBLPDDR5 RAM y 256 GB en ROM.

La cámara principal es una colaboración con Hasselblad, más sensores Sony IMX789 y Sony IMX766. La cámara frontal es de 16 MP y batería de 4500 mAh.

Otra noticia que se ha dado a conocer, es que el OnePlus Watch no va a incluir WearOS. En su lugar empleará un sistema operativo basado en RTOS, ya que ofrecerá una mejor y más confiable experiencia, duración de batería, cubriendo los aspectos que más le interesan a las personas.

El OnePlus Watch tendrá certificado IP68, será compatible de forma fluida con el resto de dispositivos de la marca, como lo son smartphones, dispositivos de audio, smartwear y smart tvs. Promete tener un diseño destacado, de forma circular con medida de 46 mm. Si bien no se ha mencionado el precio, este promete ser accesible.

From our start we’ve cared about the feel of our devices. So when it came to our first #OnePlusWatch, we chose to go beyond the ordinary and use a premium material never before seen in a smartwatch. Tune in on March 23 for more. pic.twitter.com/lXE2hXub9T — Pete Lau (@PeteLau) March 18, 2021

Expertly crafted and meticulously designed, the #OnePlusWatch is the perfect companion to elevate your digital life. Rack up steps, monitor your heart-rate, and much more, with our debut timepiece. — OnePlus 3 (@oneplus) March 17, 2021

Por ahora solo se conoce que viene con contador de pasos y monitor de ritmo cardiaco. Se espera en color negro y plata, oxímetro, detector de ejercicio, rastreo de sueño y 4G de memoria interna, en versiones LTE y por BT, con funciones de control remoto y carga Warp, que le permita cargarse en 20 minutos.

