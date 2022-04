OnePlus ha programado un evento dedicado para los medios de comunicación en donde presentará oficialmente nuevos dispositivos móviles, entre los que se incluyen unos nuevos audífonos inalámbricos y dos smartphones de gama media y media-alta.

A través de Twitter, la firma china confirmó el evento, que se celebrará cien por ciento online el próximo 28 de abril en la India. La empresa compartió una imagen que promociona el evento en el cual se puede ver claramente un par de teléfonos inteligentes y unos auriculares.

Los audífonos inalámbricos son los únicos dispositivos que se sabe serán presentados, y que llevan por nombre Nord Buds, mientras que de los dos smartphones nada se sabe hasta ahora. Sin embargo, los últimos informes revelan que los smartphones se tratan del OnePlus 10R, el digno sucesor del 9R; mientras que el otro modelo podría ser el Nord CE2 Lite.

More OnePlus, #MorePowerToYou

Get your hands on the power of getting more from life with an array of OnePlus devices. Launching on April 28. Stay tuned!

Know more: https://t.co/BYkzGwN1I8 pic.twitter.com/lhuSgww3Za

— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 11, 2022