A través de su cuenta oficial en Twitter, el fabricante chino OnePlus ha insinuado que está preparando el lanzamiento de un nuevo producto de audio. En dicha red social también compartió un enlace que dirige a la página de eventos de lanzamiento del OnePlus 8T, por lo que podría estar diciendo que el misterioso accesorio sería anunciado el 14 de octubre.

En el tweet se puede ver claramente un audífono de silicona, lo que significa que el producto se trata de unos auriculares. Anteriormente se había informado que OnePlus planea anunciar un nuevo modelo de audífonos TWS que se lanzarían como OnePlus Buds Z, por lo que este mensaje podría revelar que se trata de estos modelos.

A whole new world of sound. Coming soon.

— OnePlus (@oneplus) October 1, 2020