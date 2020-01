Apple lanza programa de reemplazo de las fundas inteligentes para iPhone

Apple tardó mucho en lanzar una funda con batería incluida. Estas se estrenaron con el iPhone XS y XR. Lamentablemente no todas funcionan bien, por lo que actualmente está reemplanzando las unidades lanzadas para los modelos mencionados más la del iPhone XS Max.

Las unidades vendidas en enero de 2019 hasta octubre han presentado problemas con la carga debido a un fallo. Es por eso que presenta carga intermitente cuando se conecta a la corriente o no cargan al iPhone. Si ese es tu caso, Apple te lo reemplaza.

No hay problema de seguridad con las baterías, por lo que no hay riesgo de incendios o explosiones y solo es en algunos dispositivos, por lo que no es obligatorio el cambio y solo en las unidades afectadas.

Recuerda sacar tu cita en la página de Apple o llamando a la Apple Store, previa evaluación del accesorio, aunque es probable que si tu funda no tiene estos problemas, no tengas que reemplazarla.

A pesar de que no aparecen estas fundas en la página de Apple México, se incluye en la sección de soporte del programa de cambio internacional. Se recomienda contactar al Apple del país en donde se haya comprado para instrucciones adicionales, ya que se especifica que el cambio se hace en la región donde se haya comprado.

Con información de Apple