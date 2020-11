Por El Buen Fin varias empresas han lanzado promociones, algunas directamente en sus sitios web y otras con sus socios, en este caso nos enfocaremos a ZTE, Dell, Panasonic y hasta DiDi Food.

ZTE

ZTE ofrecerá descuentos en los modelos más vendidos de la marca: BladeVSmart, Blade V2020 y AXON 11. Adicionalmente a esta promoción, al momento de adquirir cualquiera de estos tres equipos se dará como obsequio un contacto inteligente que permite controlar aparatos eléctricos a distancia desde el celular. Estas promociones serán válidas del 9 al 20 de noviembre de 2020 a nivel nacional.

En Claro Shop hay promociones con regalo en compra en varios modelos; y diferentes cadenas estarán dando entre un 20% y 30% de la compraen Monedero Electrónico y/o meses sin intereses. Por último, ZTE ofrece una de las mejores promociones en conjunto con Sams Club en la que se dará como regaloun mini refrigerador de la marca Chefman al adquirir un ZTE Blade V2020. Consulta las promociones disponibles en el Punto de Venta de tu elección. Todas están sujetas a disponibilidad en el momento de compra.

Dell

Dell Technologies ha seleccionado, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, los modelos con los mejores requerimientos tecnológicos para aprovechar al máximo las clases en línea y hacer un trabajo a distancia eficiente con la tecnología adecuada. Los equipos participantes son:

Dell G Series – Dell G3500

Dell G Series – Dell G5500

Alienware M15

Alienware M17

Alienware R11

Vostro 5402

Vostro 5301

Vostro 3400

Vostro 3500

Inspiron 5406

Inspiron 5502

Inspiron 3500

Panasonic

Tiene promociones en su línea de audífonos, como en todo el line up de audífonos inalámbricos Panasonic (ya sea in-ear, overhead o con noise cancelling) en las tiendas departamentales como Best Buy, Chedarui, Coppel, Elektra, Famsa, Liverpool, Sams, Sears y Walmart. Se incluyen también las recién lanzadas series True Wireless (RZ-S500, RZ-S300) y la Serie M (RB-M700, RB-M500, RB-M300). También resaltan las ofertas en telefonía fija como el teléfono inalámbrico Panasonic Smart Conect KX-PRW110 con Link-to-Cell, pantalla LCD a color y función de monitor para bebés.

También tiene hornos de microondas Panasonic (con Inverter, con dorador o tradicionales) con descuentos en Liverpool del 30%, o 25% y hasta 9 MSI con tarjeta Liverpooll Dilisa (o 6 MSI con tarjetas externas) y 20% y hasta 13 MSI con tarjeta Liverpooll Dilisa (o 9 MSI con tarjetas externas). Además, el increíble horno de combinación 4 en 1 con vapor NN-DS58, el extractor de prensado en frío Slow Juicer MJ-L500 y la nueva plancha de vapor inalámbrica NI-WL600 Panasonic estarán con el 35%. En cuanto a aires acondicionados, la Serie YS, YE, PS y PE (de 12, 18 y 24 BTUs) contarán con descuentos entre el 10% y el 20%, además de instalación básica gratuita con Liverpool. Y no pueden desaprovechar también el 25% de descuento en el nuevo mini-split Platinum Inverter CS-S12WKV con tecnología nanoe X, que elimina virus, bacterias, hongos, contaminantes y malos olores de una habitación.

Todo el line up de lavadoras Panasonic (tanto de carga superior como de doble tina) se encontrarán con descuentos entre el 10 y el 15%. Y para mantener un look perfecto desde casa, toda la línea de rasuradoras y recortadoras de Panasonic se encontrará con el 40% en Liverpool, inclusive el innovador modelo ES-LL41, una afeitadora híbrida 3 en 1 que cuenta con dos accesorios para ajustar la longitud de la barba y sensor de piel sensible.

DiDi Food

DiDi Food y cerca de 6 mil pequeños y medianos restaurantes a nivel nacional se unen al Buen Fin poniendo más de 200 mil platillos con descuentos desde 25% hasta 50% subsidiados por DiDi Food. Además, en la Ciudad de México, cerca de 400 restaurantes tendrán envío gratis.