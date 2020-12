Aunque faltan pocos días para Navidad siempre hay compras de último minuto que no se nos ocurre qué regalar y que puede que terminen siendo de Reyes Magos. Ahora les compartimos algunas promociones de dispositivos móviles, de cómputo y de accesorios de conectividad, ideal para la casa para trabajar, divertirse o estudiar.

Poco

Esta marca es prácticamente nueva en México, pero no para los fans de los equipos Android. Lleva en Navidad con descuentos en el modelo X3 NFC.Se puede encontrar este y otros modelos en si tienda oficial en Mercado Libre. aún puedes aprovechar las promociones restantes para los días 25, 27 y 31 de diciembre el POCO X3 NFC, en la versión de 64G, que estará de $5,999.00 MXN a $5,499.00 MXN y el de 128G se encontrará de $6,299.00 MXN a $5,999.00 MXN.

únicamente el 26 de diciembre el POCO X3 NFC de 64G estará disponible de $5,999.00 MXN a $4,999.00 MXN y el de 128G de $6,299.00 MXN a $5,699.00 MXN Más información en Poco.net.

Motorola

La marca tiene varias sugerencias de regalos, en donde se sugiere un smartphones para cada gusto y presupuesto. Así para el que marca tendencias, el nuevo motorola razr, es el equipo ideal. Este smartphone es la fusión perfecta entre tecnología y diseño, con la novedosa y mejorada pantalla Quick View con la que podrás enviar mensajes, participar de videollamadas y acceder fácilmente a las aplicaciones aún con el teléfono cerrado. Tiene una cámara de 48 MP con tecnología Quad Pixel. Para

Para el gamer se sugiere el moto g9 plus, con procesador Snapdragon 730G, 4 GB de RAM y la función Moto Gametime, disponible en los motorola edge y motorola one fusion+, optimiza tu equipo para tener el mayor rendimiento a la hora de jugar y así evitar distracciones silenciando las notificaciones que recibas mientras estés en una partida. Para los que necesitan mucha pila está la potencia del nuevo moto g9 power, equipado con una batería de 6,000 mAh, que ofrece hasta 60 hrs con una sola carga. Ahora, si buscas una batería rendidora, pero a un presupuesto más ajustado, te recomendamos el nuevo moto e7 plus con una gran batería de 5,000 mAh que dura hasta dos días, sin necesidad de recargar.

Para el adolescente de la familia, el moto g9 play. Gracias a su sistema de triple cámara con sensor principal de 48 MP y tecnología Quad Pixel y cuenta con una pantalla Max Vision de 6.5 pulgadas HD+ ultra ancha para que disfrute de su contenido multimedia favorito. Lo puedes encontrar en su color preferido: azul, rosa o verde. Para el más pequeño de la casa, el nuevo moto e7, con su increíble cámara de 48 MP, tecnología Quad Pixel y el modo Night Vision es el ideal.

Xiaomi

Con una amplia variedad de opciones por escoger y no solo smartphones, Xiaomi tiene muchas opciones, que tendrán descuentos, desde el 17 de diciembre, hasta el 6 de enero, a través de sus tiendas oficiales y CACs Telcel, como las siguientes:

Redmi Note 9 128GB : de $6,999.00 MXN a $6,499.00 MXN

: de $6,999.00 MXN a $6,499.00 MXN Redmi Note 9S 128GB : de $8,999.00 MXN a $8,499.00 MXN

: de $8,999.00 MXN a $8,499.00 MXN Redmi Note 9 Pro 128GB : de $9,999.00 MXN a $9,499.00 MXN

: de $9,999.00 MXN a $9,499.00 MXN Redmi 9A de $3,199.00 MXN a $2,799.00

de $3,199.00 MXN a $2,799.00 Redmi 9C 32GB de $3,799.00 MXN a $3,199.00

32GB de $3,799.00 MXN a $3,199.00 Redmi 9C 64GB de $4,699.00 MXN a $3,999.00

64GB de $4,699.00 MXN a $3,999.00 Redmi 9 de $5,299.00 MXN a $4,799.00

de $5,299.00 MXN a $4,799.00 Mi Note 10 de $15,619.00 MXN a $10,999.00 MXN

de $15,619.00 MXN a $10,999.00 MXN Mi 10T Pro: a $16,999.00 MXN (Redmi 9 de regalo)

Además de su innovación y calidad, en cuanto a los dispositivos inteligentes de Xiaomi, presentan descuentos hasta el 31 de diciembre en diversas tiendas:

Mi Robot Vacuum-Mop de $7,499.00 MXN a $5,999.00 MXN en Mercado Libre, Claroshop, Elektra y Famsa.

de $7,499.00 MXN a $5,999.00 MXN en Mercado Libre, Claroshop, Elektra y Famsa. Mi Smart Band 5 de $1,199.00 MXN a $749.00 MXN y Mi TV Stick US de $1,099.00 MXN a $899.00 MXN en Mercado Libre, Claroshop, Elektra, Famsa y Amazon

de $1,199.00 MXN a $749.00 MXN y de $1,099.00 MXN a $899.00 MXN en Mercado Libre, Claroshop, Elektra, Famsa y Amazon Mi Portable Photo Printer de $1,999.00 MXN a $1,699.00 MXN y Mi Portable Photo Printer Paper de $269.00 MXN a $199.00 MXN en Mercado Libre y Claroshop.

de $1,999.00 MXN a $1,699.00 MXN y de $269.00 MXN a $199.00 MXN en Mercado Libre y Claroshop. Mi Smart Speaker de $1,699.00 a $1,480.00

También, Xiaomi presenta diversos descuentos en paquetes en productos de ecosistema a través de Amazon, tales como:

Mi Box S + Mi Home Security Camera 360 1080P de $3,498.00 a $2,600.00

de $3,498.00 a $2,600.00 Mi TV Stick + Mi True Wireless Earbuds 2 Basic de $1,543.00 a $1,490.00

Estos y otros productos de Xiaomi también están disponibles en otros sitios, que van desde su tienda oficial XiaomiShop.mx, así como en MercadoLibre, Linio y Amazon México.

ZTE

ZTE cuenta con diversas opciones de regalos en la compra de los equipos de la marca que son:

Contacto inteligente que se conecta al Wi-Fi local y permite controlar de manera remota el suministro de energía eléctrica a distintos dispositivos desde cualquier equipo ZTE.

Audífonos inalámbricos bluetooth, con micrófono, manos libres y que también funcionan como power bank.

Tira de luz LED inteligente de cinco metros que se puede controlar por medio de los equipos ZTE, por conexión vía Wi-Fi o si se prefiere, con el control remoto incluido.

Adicionalmente estarán disponibles en los puntos de venta descuentos de hasta $ 1,000.00 pesos en diferentes equipos de las Series AXON y Blade.

ZTE y Coppel en esta Navidad cuentan con una de las mejores promociones en conjunto. En la compra de un ZTE AXON 11, Blade V2020 o Blade V Smart, los clientes pueden llevarse un Google Home mini al instante. Para más información pueden consultar las bases en ztedevices.mx/legales/.

Es importante que los usuarios consulten en el punto de venta de su preferencia cuál de estas promociones está disponible, así como los equipos participantes al momento de realizar su compra.

Microsoft

En los últimos meses Microsoft ha presentado nuevos dispositivos disponibles en México que se adaptan a las necesidades de cada persona y que se distinguen por su potencia, velocidad, rendimiento y versatilidad para usarlos desde cualquier lugar. Este año recibe las fiestas decembrinas y comienza el 2021 con la mejor selección que Microsoft Surface tiene para ti y tus seres queridos.

Surface Go 2 es la opción perfecta para disfrutar de la más alta tecnología en tareas y actividades sencillas, es ideal para estudiantes, personal de atención a clientes y para toda la familia para entretenerse o trabajar. El dispositivo 2 en 1 más ligero y pequeño, cuenta con una pantalla táctil de 10.5’’ para ponerse al día, aprender, escribir, esbozar y entretenerse. Además, tiene una batería de larga duración que mantiene el ritmo de trabajo cotidiano, continuo y acelerado. Desde $12,499 MXN pesos..

La nueva Surface Laptop Go, es la Laptop más ligera y asequible del portafolio Surface y que se adapta a tareas de estudiantes y trabajadores que necesitan un equipo versátil con un diseño compacto y elegante. Es ideal para las personas que necesitan mantener su ritmo de trabajo, con hasta 13 horas de autonomía en la batería que permitirán aprender, crear y relajarte usando tus plataformas de entretenimiento favoritas. Desde $15,999 pesos MXN.

Por su parte, con Surface Laptop 3 tendrás una pantalla más grande (13.5”) con más potencia para usarla en múltiples tareas y ejecutando varias aplicaciones a la vez. Su velocidad mejorada permite tener más productividad diaria y la hace perfecta para trabajadores o estudiantes de grado mayor. Además, en tus tiempos libres podrás hacer actividades de entretenimiento como streaming de música y conciertos, realizar compras, redactar documentos y navegación mejorada. Es el equilibrio perfecto entre estilo y velocidad. Desde $25,299 pesos MXN.

Surface Pro 7 es ultraligero e infinitamente adaptable gracias a su icónico soporte trasero para establecer el ángulo perfecto, ahora con un procesamiento más rápido que da velocidad multitarea y más conexiones; trabaja con Surface Pro 7 desde cualquier lugar en modo tableta, estudio o portátil al integrarle el teclado. Desde $20,099 pesos MXN.

Surface Pro X Es un equipo ideal para perfiles profesionales ejecutivos que buscan estar siempre conectados, ya sea a través de Wi-Fi o por medio de conectividad Gigabit LTE increíblemente veloz. Surface Pro X es más delgada y ultrarrápida, integrando el nuevo procesador Microsoft SQ®2 basado en arquitectura ARM. Te da más espacio en su pantalla táctil de 13” para crear con Surface Slim Pen o tener una videollamada más personal usando la función Eye Contact, que gracias a la Inteligencia Artificial, ajusta automáticamente tu mirada para que parezca que estas mirando a la cámara, permitiendo un mejor contacto visual. Desde $23,999 MXN.

Para los que necesitan máximo rendimiento y potencia, la Surface Book 3 es justo lo que están buscando. Es la portátil más potente capaz de cumplir con las complejas y demandantes tareas de creativos, diseñadores, desarrolladores, creadores de contenido para redes sociales y todos aquellos que quieran explorar su creatividad. Desde edición de video y manejo de archivos gráficos, hasta jugar videojuegos; el dispositivo combina velocidad, gráficos y autonomía de hasta 17.5 horas con la versatilidad de una laptop, tableta y estudio portátil. Desde $42,999 pesos MXN .

Accesorios Microsoft Surface

Surface Pro Type Cover: es una combinación perfecta entre estilo sofisticado, confort y tecnología.

es una combinación perfecta entre estilo sofisticado, confort y tecnología. Surface Pro X Type Cover : es un teclado único que brinda una experiencia cómoda donde sea que estés.

: es un teclado único que brinda una experiencia cómoda donde sea que estés. Surface Go 2 Type Cover: es una opción completa para escritura fluida y navegación precisa a través de su panel táctil.

es una opción completa para escritura fluida y navegación precisa a través de su panel táctil. Surface Pen: brinda la experiencia de escritura más natural creada hasta el momento.

brinda la experiencia de escritura más natural creada hasta el momento. Surface Slim Pen : para una escritura natural y elegante.

: para una escritura natural y elegante. Surface Arc Mouse: delgado, ligero y listo para viajar, diseñado para ofrecer confort a la mano y se dobla para caber fácilmente en tu mochila. Se conecta vía Bluetooth.

delgado, ligero y listo para viajar, diseñado para ofrecer confort a la mano y se dobla para caber fácilmente en tu mochila. Se conecta vía Bluetooth. Surface Mobile Mouse: Delgado, ligero y listo para viajar. Diseñado para adaptarse a cualquiera de las dos manos y cabe fácilmente en el bolsillo.

La familia de productos Microsoft Surface está disponible a través de retailers autorizados. Consulta las promociones y descuentos en la tienda de tu preferencia: Amazon | Costco | Liverpool

Asus

El único problema que tendrás al escoger una laptop como obsequio es saber cuál es la mejor para su personalidad, por ello, ASUS te comparte 5 laptops que puedes elegir para regalar en esta Navidad.

Para jóvenes o estudiantes: Si quieres dar el regalo perfecto a tus hijos, sobrinos o amigos que estén tomando clases en línea o que se la vivan “pegados” a su celular, lo que necesitas es darles una laptop funcional que no sacrifique diseño ni tecnología, y ¡las laptops ASUS VivoBook son perfectas para ello! Estos equipos son ideales para realizar tareas escolares, tomar clases desde casa, o ver películas y videos, y las puedes encontrar en varios colores brillantes y expresivos que se convierten en toda una extensión de su personalidad. Pero no solo se trata del color, ASUS VivoBook cuenta con la nueva pantalla NanoEdge, de bisel ultradelgado que permite que el campo visual sea más amplio y cómodo, además, al ser antirreflejante, ayuda a que los ojos no se cansen durante largas sesiones de uso. Además, tienen un procesador Intel para atender diferentes tareas al mismo tiempo.

Para el emprendedor creativo: Quizás necesitas un regalo para una persona adulta, que siempre está actualizando sus herramientas de trabajo. Pues bien, ASUS ZenBook es una laptop de 14 pulgadas, elegante y productiva que combina creatividad, estilo y potencia para realizar actividades como tareas de diseño complejas, o edición de videos. Por lo que sin duda es un obsequio ideal para aquellas personas que trabajan en el ámbito creativo o que gustan de mostrar su lado más profesional en juntas con clientes. ASUS ZenBook cuenta con un característico diseño en círculos de la carcasa que la hacen una laptop con diseño de vanguardia, pero que también tiene tecnología Premium.

Sobre todo, lo decimos por su ScreenPad 2.0 una segunda pantalla que funciona a la perfección con la pantalla principal y que tiene extensión del escritorio de Windows, por lo que puedes administrar diferentes tareas al mismo tiempo.

Para el artista profesional: No hay duda de que el regalo perfecto para profesionales de los gráficos, artistas digitales, animadores, y programadores está en la nueva serie ProArt de ASUS que incluye las laptops ProArt StudioBook Pro 17 y ProArt StudioBook 15. Estas laptops ofrecen soluciones profesionales para la amplia gama de necesidades creativas de los creadores de contenido y les brinda el poder de crear en donde quiera que estén, pues son increíblemente livianas (considerando el poder de trabajo que traen consigo).

Estas laptops gráficamente potentes liberan a los creadores de las limitaciones de las computadoras de escritorio y dan acceso a la potencia de las workstations, en dondequiera que estén. Cuentan con tecnología de gráficos Quadro RTX 3000 o NVIDIA® GeForce RTX ™ 2060, dependiendo del modelo, y toda la potencia y tecnología del Procesador Intel para llevar sus ideas a un nuevo nivel. ¿Quién no querría un regalo como este?

Para el apasionado de los videojuegos: Si conoces a alguien que pasa día y noche hablando de videojuegos y su sueño está en ser un profesional de los eSports, probablemente, no hay forma de darle mayor felicidad que regalándole una laptop gamer. Pero no una cualquiera, sino una laptop que sea lo suficientemente potente para jugar, hacer transmisiones en vivo y editar contenidos. Hablamos de la ROG Strix G15, una laptop gamer que saca el lado más tradicional y poderoso de Republic of Gamers.

ROG Strix G15 tiene toda la potencia para jugar de manera profesional o casual, y se puede conseguir en tres colores: negro con la G512 Black, en Azul con la Glacier Blue Happy Edition o en su hermana Electro Punk Cherri Edition, con detalles rosas.

Lo mejor de todo es que pueden usar esta laptop para hacer tareas que requieren gráficos potentes, o tomar clases virtuales, aunque, es necesario mencionar que la ROG Strix G15 no cuenta con cámara web.

Para el gamer profesional: Para un gamer pro o para cualquier persona asidua a los últimos lanzamientos, la nueva laptop Zephyrus Duo 15 es el regalo de ensueño, el santo grial de la tecnología.

Esta potente laptop ultra delgada y con doble pantalla, cuenta con un panel de juegos ultrarrápido de 300 Hz, gráficos NVIDIA GeForce RTX 2070 o 2080, dependiendo del modelo, que hacen que cualquier juego y cualquier actividad sea rápida y fluida sin importar la carga de trabajo. Con gráficos Premium y realismo visual increíble, ROG Zephyrus Duo 15 tiene el título de la mejor laptop gaming 2020 y sorprende con una matriz de doble unidad con tiempos de carga veloces y acceso rápido a datos. Con hasta 1 TB de capacidad, los jugadores y los creadores pueden llevar toda su biblioteca de juegos y book profesional en una laptop liviana y portable. Es tan codiciada, que hasta Santa desearía tenerla.

Linksys

Qué te parecería ser el organizador de una posada virtual en el que todos tus amigos se conecten a través de videoconferencia a través de su móvil y puedan incluso hasta cantar la letanía. Y para Navidad y Año Nuevo puedes reunir a la familia y seres queridos en la cena, también virtual, y por qué no hasta organizar un karaoke para que todos pasen una linda y divertida velada, que hasta puedes grabar en tu dispositivo para conservarlo con un gran recuerdo. Para poder llevar a cabo estas fiestas de fin de año regálate un equipo Linksys con el cual asegurarás una conectividad efectiva y confiable en el hogar.

Los ruteadores WiFi mesh son idóneos pues llevan la conexión WiFi a un nivel superior a todo el hogar, eliminando las zonas muertas –incluidos los dispositivos ubicados en el patio trasero o en exteriores-. Cada router fue diseñado concienzudamente para brindar mayor cobertura de red inalámbrica sin pérdidas de velocidad. Además, ofrecen un rendimiento ultra-rápido para conectar múltiples dispositivos WiFi, de esta manera todos en casa podrán simultáneamente jugar multijugador en línea, ver películas en 8K, 4K o HD, hacer videochat sin interrupciones, y evitar pérdidas de la conexión WiFi.

De la misma manera otra opción igual de interesante es el Sistema Linksys Velop WiFi Intelligent Mesh de doble banda y triple banda, pues a través de sus nodos Velop gozarás de una potente red WiFi en malla sin deterioros ni interrupciones, al tiempo de ofrecer la tecnología necesaria para que casa todo puedan conectarse sin deterioros de la red. Los nodos pueden conectarse de forma inalámbrica o a través de Ethernet para ofrecer la conexión más veloz y confiable. Los nodos Velop son muy sencillos de instalar, llevando a cada rincón del hogar una red WiFi en malla ultra rápida y sin interrupciones. Asimismo, ofrece poderosas funcionalidades de software, incluyendo Intelligent Mesh™, controles paternos avanzados, bloqueo de sitios web, compatibilidad con Amazon Alexa, así como facilidad de uso y configuración con la Linksys App.

El portafolio de productos Linksys se encuentran disponibles en Best Buy, Office Depot, RadioShack , Mac Store, Sodimac, Costco, Sams y City Club.

Hyperx

Stinger Core Wireless para PlayStation

Los audífonos inalámbricos HyperX Cloud Stinger™ Core son livianos, resistentes y están listos para jugar en sistemas PS4. Chatea con amigos en línea y disfruta de una comunicación nítida con tu escuadrón gracias a su micrófono con cancelación de ruido. Sumérgete en el juego y piérdete en el entretenimiento del audio con el enriquecido sonido de Cloud Stinger Core. También cuenta con controles de audio integrados en la orejera y un cómodo micrófono que al girar se pone en modo mudo. Adquiérelo a precio especial aquí.

Stinger Core Wireless 7.1

HyperX Cloud Stinger Core son audífonos para gaming livianos y resistentes. Su calidad de sonido inmersivo está impulsada por altavoces de 40 mm con medios y agudos nítidos y graves impactantes. Mejora la experiencia de chat con amigos gracias a su micrófono con cancelación de ruido que corta el sonido ambiental y pone énfasis en la voz. Opcionalmente puedes agregar sonido surround1 7.1 con software NGENUITY, ya sea con cable o inalámbrico. El sonido surround agrega otro nivel de inmersión que también te ayuda a captar los sonidos de los enemigos a través de un audio posicional más exacto. Con la opción inalámbrica, puedes liberarte de los cables sin tener que preocuparte por la latencia de audio. No importa qué opción elijas, Cloud Stinger Core son audífonos para gaming confiables que están listos para el juego diario. Adquiérelo a precio especial aquí.

Micrófono QuadCast S

HyperX QuadCast™ es el micrófono standalone ideal con funciones completas, ya sea para el aspirante a streamer o el podcaster que busque un micrófono condensador con sonido de alta calidad. Viene con su propia montura anti-vibración para ayudar a reducir el murmullo cotidiano y un pop filter para amortiguar los desagradables sonidos explosivos. Conoce al instante el estado del micrófono con el indicador LED y simplemente toca para enmudecer y así evitar accidentes desagradables en medio de la transmisión. Con cuatro patrones polares seleccionables, este micrófono está preparado para cualquier situación de grabación y también cuenta con un cómodo dial de control de ganancia para ajustar rápidamente la sensibilidad de entrada. El adaptador de montura incluido es para roscas de 3/8” y 5/8” y es compatible con la mayoría de los pies. El modelo QuadCast S brinda iluminación RGB y efectos dinámicos que son personalizables a través del software HyperX NGENUITY. Adquiérelo a precio especial aquí.

Teclado Alloy Core RGB

El HyperX Alloy Core RGB™ es ideal para los gamers que buscan ampliar el estilo y rendimiento de su teclado ya que cuenta con seis efectos de iluminación diferentes y tres niveles de brillo. Construido con una estructura plástica reforzada, el Alloy Core RGB fue diseñado para brindar una mayor estabilidad y confiabilidad para los gamers que deseen un teclado duradero. Las teclas de pulsación suave ofrecen una sensación táctil, y a su vez están diseñadas para ser silenciosas y cuentan con una funcionalidad anti-ghosting para gaming y rollover en teclas. Es resistente a los derrames, y está probado para soportar hasta 120ml de líquido, por lo que los accidentes con bebidas no significarán el fin de tu juego. Los controles multimedia especiales y los botones de acceso rápido para iluminación y modo Juego te permiten tener el control al alcance de la mano. El bloqueo de teclado te permite inmovilizar tu teclado sin tener que poner todo el sistema en standby. El Alloy Core RGB es elegante y tiene funciones atractivas, lo cual lo convierte en una opción de teclado muy interesante para los gamers. Adquiérelo a precio especial aquí.