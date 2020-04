Reseña de la silla gamer Knight Series de E-Win

Han pasado algunos meses desde que se realizó el primer análisis de las sillas gamer de la marca E-Win, perteneciente a la Knight Series. Ahora toca el turno de conocer un poco más de otro hermoso modelo.

Ahora con la cuarentena, es necesario estar cómodo para trabajar, sobre todo las personas que hacen Home Office, pero para quienes desean alejarse un momento de la realidad, pueden aprovechar la comodidad de esta silla, que tiene “sello de aprobado”, hasta por las mascotas de Pasión Móvil.

Como se sabe, E-Win maneja diversos modelos, los cuales se diferencian por el tipo de accesorios, diseño y materiales empleados. En este caso, veremos una reseña del uso y sensación que ofrece esta modelo de silla para jugadores (y no jugadores).

Es muy importante tener el soporte adecuado en brazos y espaldas no sólo porque evitan malas posturas, sino que evitan problemas de salud a largo plazo, al dar el apoyo necesario que ayudaría incluso a disminuir la probabilidad de desarrollar el túnel carpiano, ante el uso repetido de movimientos en la mano y brazo. Con una silla de este tipo te evitarás ese problema… pero no solo eso, sino que como ya se ha demostrado, su armado es fácil y no requiere de herramientas adicionales, ya que todo se incluye en la caja.

En el video que te invitamos a ver, puedes observar los detalles del material, el diseño armado y las impresiones de la misma más algunos detalles técnicos. Si te interesa, en el video se menciona un cupón del 20% para que adquieras la tuya con un ahorro.