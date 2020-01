ROG Strix Go 2.4, unos auriculares gaming por 160 euros #CES2020

En el marco del CES 2020, ASUS está presentando interesantes novedades de hardware como el monitor ASUS ROG Swift 360, pero no s lo único debido a que también fue presentado para el continente americano los nuevos auriculares gaming de la marca.

ASUS ROG Strix Go 2.4 son unos auriculares inalámbricos que gozan de tecnología de cancelación activa de ruido gracias a un mcirofono bidireccional combinado con algoritmos de Inteligencia Artificial, impidiendo el paso de ruido no deseado en hasta un 95%.

En el interior encontramos unos drivers de 40 mm de diámetro Essence de la marca que han sido configurados para dar un toque extra a las bajas frecuencias logrando una respuesta de entre 10 Hz y 40 KHz.

Adicionalmente, ASUS ofrece un cable análogo de 3.5 mm con impedancia de 32 ohm para entregar un audio mucho más perfecto, pero también se pueden conectar vía USB-C directamente a una computadora o consola, aunque aquí la frecuencia ofrecida se reduce ligeramente y comprende la banda de 20 Hz a 20 KHz.

ASUS ROG Strix Go 2.4 están recomendado para los gamers de diferentes plataformas como PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y cualquier otra consola. Además, tiene un peso de 290 gramos que resulta bastante sencillo de tener en la cabeza y gracias a su micrófono incorporado podremos estar en contacto durante las partidas.

En cuanto a la autonomía, ASUS promete hasta 25 horas con la cancelación de ruido activa, y con solamente 15 minutos de carga podremos obtener hasta 3 horas de autonomía gracias a su batería de 900 mAh que incluye.

Disponibilidad y precio

ASUS ROG Strix Go 2.4 están disponibles en Europa por un precio recomendado de 160 euros. No obstante, su disponibilidad en Estados Unidos y el continente americano ocurrirá durante este 2020, pero no se ha revelado su precio