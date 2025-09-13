Galaxy Buds3 FE vs AirPods Pro 3: traducción instantánea a mejor precio

Samsung presenta los Galaxy Buds3 FE como una opción accesible que combina innovación en audio con funciones de inteligencia artificial, incluida la traducción en tiempo real.

Con un precio competitivo frente a alternativas premium como los AirPods Pro 3, estos audífonos ofrecen una experiencia completa para usuarios que buscan tecnología avanzada sin el costo elevado.

Diseño Blade renovado y construido para la comodidad

Los Galaxy Buds3 FE adoptan el distintivo diseño Blade que caracteriza a la línea Galaxy Buds, con un acabado mate de doble tono y acentos semitransparentes. Este enfoque estético equilibra la simplicidad con detalles expresivos, creando una apariencia moderna pero divertida.

El nuevo formato integra controles intuitivos que permiten realizar selecciones mediante pellizcos en el vástago o deslizamientos para controlar el volumen.

La ergonomía mejorada incluye una posición optimizada del micrófono orientada hacia la boca del usuario, mejorando significativamente la captación de voz durante las llamadas.

Audio mejorado con cancelación activa de ruido

La experiencia auditiva recibe mejoras sustanciales con un altavoz más grande comparado con la generación anterior de Galaxy Buds FE.

Esta actualización permite ofrecer un sonido más rico con graves profundos y agudos nítidos, creando una experiencia más envolvente para música y contenido multimedia.

La cancelación activa de ruido (ANC) mejorada reduce efectivamente el ruido ambiental, permitiendo mayor concentración en el audio deseado.

La tecnología Crystal Clear Call utiliza un modelo avanzado de aprendizaje automático entrenado previamente para aislar la voz del usuario, garantizando conversaciones claras incluso en entornos ruidosos.

Inteligencia artificial y traducción en tiempo real

Los Galaxy Buds3 FE integran Galaxy AI para ofrecer funciones inteligentes que van más allá de la reproducción de audio.

Esta función de intérprete permite utilizar la aplicación Galaxy AI Interpreter en el smartphone para escuchar conferencias en idiomas extranjeros o mantener conversaciones con personas que hablan otros idiomas.

Esta capacidad de traducción funciona de manera bidireccional: el usuario escucha la traducción a través de los audífonos mientras la otra persona recibe la traducción por el altavoz del teléfono emparejado.

El sistema es compatible con múltiples idiomas y proporciona transcripciones de texto que acompañan la traducción auditiva.

Los audífonos también responden a comandos de voz como “Hey Google”, permitiendo acceso hands-free a asistentes virtuales para consultar agenda, correos electrónicos y otras tareas sin necesidad de sacar el teléfono.

Conectividad inteligente y resistencia mejorada

El sistema Auto Switch detecta activamente la actividad de audio y transfiere la conexión sin interrupciones entre dispositivos Galaxy, facilitando una experiencia continua de escucha. La conectividad Bluetooth 5.4 asegura una conexión estable con soporte para códecs SSC (Samsung Seamless Codec), AAC y SBC.

Los audífonos cuentan con certificación IP54 de resistencia al agua y polvo, una mejora notable respecto a la clasificación IPX2 de la generación anterior. Esta actualización los hace más adecuados para actividades físicas y uso en diferentes condiciones ambientales.

Los Galaxy Buds3 FE ofrecen hasta 6 horas de reproducción musical con cancelación activa de ruido activada, extendiendo hasta 8.5 horas con ANC desactivado. El estuche de carga proporciona una duración total de hasta 24 horas con ANC activado y hasta 30 horas sin activar esta función.

Para llamadas de voz, los audífonos brindan hasta 4 horas de conversación tanto con ANC activado como desactivado, mientras el estuche extiende la duración total a 18 horas.

Disponibilidad en México

Los Galaxy Buds3 FE están disponibles desde el pasado 5 de septiembre en colores negro y gris. Por un precio de $2,499 MXN.

Para el mercado mexicano, estos audífonos representan una opción atractiva que combina funciones premium de inteligencia artificial, incluyendo traducción en tiempo real, con un precio accesible que los coloca significativamente por debajo de alternativas como los AirPods Pro 3.

La integración con el ecosistema Galaxy, las mejoras en calidad de audio, la cancelación activa de ruido y las capacidades de traducción los convierten en una opción competitiva para usuarios que buscan tecnología avanzada sin el costo premium de otras marcas.