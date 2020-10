Apple ha empezado una tendencia que más que ahorro, es una forma de aumentar la venta de accesorios: eliminar el cargador y los auriculares básicos. Esta decisión al parecer, aunque causó que sea motivo de memes por algunos fabricantes, sería una tendencia que será imitada y si los reportes desde Corea del Sur son ciertos, Samsung es el próximo.

Según reporta Chosun Biz, la marca coreana también va a quitar de la caja a los auriculares básicos así como el cargador de energía, a partir del lanzamiento de la serie Galaxy S30 (Galaxy S21), la cual se espera sea lanzada en enero de 2021.

Ya desde julio se venía rumoreando esta medida, pero no era de una fuente local como ahora. Como se sabe la serie Galaxy S20 incluye un cargador de 25W y auriculares AKG con conector USB-C, los cuales se eliminarían en el modelo sucesor, dejando solo un cable conector y la herramienta para el SIM.

Implementar esta medida sin duda ayudará a que la gente opte por comprar auriculares inalámbricos y a la fuerza un cargador si no posee otro, aunque no necesariamente implique un gasto para alguien fan de la marca o que está reemplazando su equipo. Con cargadores más potentes que los que trae de fábrica, es una alternativa para tener uno que realmente valga la pena invertir, como el de 45W que se vende de forma opcional al que trae en caja, el cual es de 25W. De poder escoger, como usuario yo preferiría que me dejen el cargador. Se rumorea por igual que el no incluir estos accesorios, los precios del equipo serían inferiores.

Lo que queda claro es que en ninguna empresa eliminar estos accesorios será un ahorro porque se van a seguir produciendo y en donde si lo puede haber, es en el tamaño de las cajas que reducirán el material empleado. Al ser esto un rumor es probable que cuando salga a la venta, de todas formas Samsung podría ofrecer bundles con los auriculares inalámbricos. Apple lo hizo con las pasadas ofertas escolares antes del lanzamiento del iPhone 12 en México, donde regaló sus auriculares inalámbricos (con o sin carga inalámbrica) en la compra de un iPad o iPhone de modelos seleccionados.

Con información de Samsung y ChosunBiz,