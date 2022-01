Los altavoces inteligentes de Samsung no suelen tener el éxito esperado, y un claro ejemplo de ello es el Galaxy Home Mini, el cual no pudo competir en el mercado debido a que Bixby, su asistente de voz no era lo suficientemente funcional para poder ofrecer las tareas básicas, por lo que esto le costó caro a la compañía.

Sin embargo, la empresa busca reivindicarse, por lo que ya podría estar trabajando en un nuevo altavoz inteligente que llevaría por nombre Galaxy Home Mini 2. Obviamente, estaría destinado a competir con el HomePod mini de Apple y el Nest Mini de Google.

Galaxy Home Mini 2 (SM-V320) isn’t too far away anymore, I can tell you that? pic.twitter.com/xtV6z4645Y

— Max Jambor (@MaxJmb) January 12, 2022