Amazon lanzó varios productos en su evento, como la nueva serie de Echos y el Fire Tv Stick Lite pero parte de estos no van a llegar a México, entre los más interesantes están el sistema de vigilancia Ring para automóviles y el destinado a casa, pero el más llamativo es Luna, su servicio de juegos en la nube que hasta control remoto tiene.

Amazon Luna

Hoy Amazon dio a conocer el acceso previo a Amazon Luna, su nuevo servicio de juegos en la nube que ofrece acceso instantáneo. Se basa en los servicios de Amazon Web Services (AWS), ofreciendo alta calidad e inmersión, que permite empezar un juego en un dispositivo y continuar en otro.

Por ahora tiene juegos como Resident Evil 7, Control, and Panzer Dragoon; adventure games like A Plague Tale: Innocence and The Surge 2;Yooka-Laylee and The Impossible Lair, Iconoclasts; GRID, ABZU, Brothers: A Tale of Two Sons.

Luna+ tendrá un precio inicial de $5.99 USD mensuales, con acceso de forma simultánea a dos dispositivos con resoluciones de hasta 4K/60fps en determinados títulos. Tendrá acceso a l canal de juegos de Ubisoft de forma directa, como a títulos como Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising. También acceso a Twitch y los jugadores del mismo podrán acceder a los juegos de Luna.

Por ahora solo usuarios de Estados Unidos con invitación podrán acceder, para dar retroiluminación para mejorar sus funciones. Es compatible con Fire TV, PC, mac, apps en iPhone, iPad y próximamente en Android.

Amazon Luna Controller

Si bien se puede jugar con un teclado y mouse, Amazon presenta su control Bluetooth llamado Luna Controllercon Cloud Direct technology. Tiene acceso a Alexa que le permite conectarse directamente a la nube, con un diseño multiantena ofreciendo baja latencia y permitiendo un cambio fluido entre pantallas. Se venderá a un precio inicial de $49.99 USD en el periodo de lanzamiento.

Ring para auto y casa

Entre los nuevos productos lanzados para la serie Ring, se encuentra Ring Car alarm, Ring Car Cam, que buscan proteger los vehículos y sus contenidos así como Ring Mailbox Sensor, el cual avisa cuando alguien abre el correo, todo con cifrado de punta a punto . Ring of Security for Cars.

Para evitar el robo de motores y otras partes se lanza Ring Car Alarm, Ring Car Cam y Ring Car Connect.

Ring Car Alarm

Este dispositivo ayuda a proteger el auto en casa y en exteriores y se conecta en el puerto OBD-II. enviando alertas de cualquier evento en tiempo real a la app Ring, para activar una sirena y se puede sincronizar con otros productos Ringo o con Alexa.

Ring Car Cam

Es una cámara de seguridad para el automóvil. cuando se estaciona se activa y con sus sensores inteligentes revisa que no haya intento de accesos. si hay un evento, manda una alerta en tiempo real y el dueño desde la app revisa lo que haya sucedido, siempre que tenga wifi o LTe.

Ring Always Home Cam

Lo interesante de esta cámara de seguridad para interiores es que puede girar para ver algunos puntos ciegos de la casa, sin necesidad de comprar más dispositivos adicionales.

Se integra con Ring alarm, el sistema de seguridad de Alexa para hogares. De esta forma si la alarma se activa, la cámara revisa qué es lo que pasó, mostrándolo incluso si se está fuera de la casa… sin descuidar la seguridad y privacidad del usuario.

Es por eso que el dispositivo está en una base y la cámara está bloqueada cuando no se usa y solo graba cuando sale de la misma y vuela a uno de las rutas prediseñadas, sin irse por otros caminos sin poderse activarse de forma manual para hacer cambios, ya que los ajustes son fijos. Es pequeña, ligera, pero aún no cuenta con la aprobación de la FCC, para su venta. Esperemos pronto obtengan el permiso necesario.

Echo Dot Kids Edition

En la línea Echo también se lanzó una versión dot kids edition que no llegará a un precio de $59.99 USD, que se destacan por sus diseño de panda y de tigre.Ideal para que los niños tengan su propio perfil con todos los cuidados parentales que se requieren y una útil función de lectura.