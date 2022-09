Sonos continúa ampliando su catálogo de dispositivos de audio con el lanzamiento del Sub Mini, un subwoofer con cuerpo cilíndrico y compacto, el cual promete ofrecer un sonido de alta calidad, además de potente para poder tener una experiencia de audio completa.

El fabricante afirma que este nuevo altavoz tiene una cavidad acústica herméticamente sellada en la que ambos woofers están dirigidos hacia el interior, por lo cual crea un efecto de cancelación de distorsión.

Gracias a este sistema el sonido se equilibra mediante un procesamiento de señal digital avanzado, que maximiza la respuesta de graves y reproduce las frecuencias bajas en un rango. El diseño de la Sonos Sub Mini queda perfectamente en cualquier rincón del hogar.

Este subwoofer es de fácil configuración, se puede iniciar con tan solo unos pocos clics desde la aplicación de Sonos. También puede usar Trueplay para detectar y adaptar el sonido reflejado en las paredes y los muebles, brindando la mejor experiencia auditiva.

Las dimensiones de este dispositivo es de 230 mm de alto por 305 mm de ancho y una profundidad de 9.1 pulgadas, mientras que su peso es de 6.35 kilogramos, no es de los más livianos, pero tampoco es un producto que se va a transportar con frecuencia.

La nueva Sonos Sub Mini es compatible con las barras de sonido Beam, Ray One, One SL y SYMFONISK, con lo cual se puede crear un avanzado sistema de audio envolvente. Incluye compatibilidad con Wi-Fi de 5 GHz, woofers duales de 6 pulgadas, por lo que es perfecto para contenido multimedia e incluso videojuegos.

Sonos afirma que la Sub Mini estará disponible en México en colores negro y blanco por 10,499 pesos, a partir del próximo 6 de octubre, por lo cual, no tendremos que esperar mucho tiempo para poder adquirirla en el país.