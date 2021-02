En 2016, Sony lanzó el PlayStation VR, unos cascos de realidad virtual desarrollados para funcionar exclusivamente con el PlayStation 4 y con el cual los usuarios podrían adentrarse a nuevas experiencias de sus juegos favoritos. Ahora, la compañía anuncia que está desarrollando la próxima generación de estas gafas.

Se ha confirmado un kit de desarrollo del PS VR para el PlayStation 5 que, si bien no se lanzará este año, por lo menos la empresa ha dado un poco de información sobre este dispositivo, y todo indica que el accesorio no lo veremos en el mercado sino hasta el 2022, pero todavía no hay una fecha oficial, así que por ese lado toca esperar.

No hay detalles sobre si los casos VR cambiarán de nombre o se llamarán simplemente PlayStation VR 2, ya que por el momento Sony se refiere a él como “el sistema de realidad virtual de próxima generación”.

Sony ha dicho que el PlayStation VR de segunda generación se conectará al PlayStation 5 con un solo cable, que sin duda será genial y un gran paso sobre el enrevesado desorden del sistema original. También se confirmó que los controles de los auriculares tendrán un diseño inspirado en el DualSense con retroalimentación háptica.

Conoceremos más detalles sobre este dispositivo a medida que pasen los meses y conforme se acerque el 2022.

Con información de PlayStation