Vaya sorpresa que nos ha dado Sony con el lanzamiento de un nuevo accesorio para juegos móviles con el que el usuario podrá tener una experiencia más completa. La compañía acaba de anunciar el Backbone One, un mando exclusivo para dispositivos iOS.

Este controlador permitirá a los usuarios jugar juegos de PlayStation en sus iPhone. Cabe señalar que este “control” funciona como un servicio de transmisión de juegos independiente, ya que requiere de una conexión a Internet bastante rápida y estable.

Así mismo, no solo puedes comprar este accesorio y conectarlo a tu iPhone, no, el Backbone One no funciona así, sino que también se necesita al menos una consola PlayStation 4 o PlayStation 5 para funcionar.

Al mismo tiempo se tiene que descargar la aplicación PlayStation Remote Play para tener acceso a tus juegos de PS4 y PS5 directamente desde tu smartphone.

Sony ha confirmado que el Backbone One funcionará con otros juegos de la App Store, así como con otros servicios de transmisión de juegos que admitan controles, como Stadia o Xbox xCloud.

Este accesorio se carga directamente a través del propio iPhone, lo que significa que no requiere de una carga por separado. Este mando estará disponible por 100 dólares en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, Suecia, Francia, España, Países Bajos, Reino Unido y, por supuesto, en México también estará disponible.